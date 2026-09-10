Muğla'da ağustos operasyonları: dört çetenin çöküşü ve 29 tutuklama

Muğla'da ağustos operasyonlarının ayrıntıları:

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ağustos ayında kent genelinde organize suçlara yönelik planlı çalışmaları sürdürdü. Yapılan operasyonlarda ikisi ulusal, ikisi bölgesel olmak üzere toplam 4 suç örgütü çökertildi.

yakalama ve tutuklama sayıları:

Operasyonlar kapsamında güvenlik güçleri toplam 55 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 29'u mahkeme kararıyla tutuklandı; diğer şüphelilerin adli süreçleri devam ediyor.

ele geçirilen silah ve mühimmat:

Aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Kayıtlara geçen malzemeler arasında 11 tabanca, 2 pompalı tüfek, 1 kuru sıkı tabanca, 312 tabanca fişeği ve 15 pompalı tüfek fişeği bulunuyor.

Yetkililer, yürütülen çalışmaların bölgedeki organize suç yapılarıyla mücadelede devam eden çabanın bir parçası olduğunu belirtiyor. Operasyonların detayları ve soruşturmanın ilerleyişiyle ilgili bilgiler resmi makamlarca paylaşılmaya devam edecek.

MUĞLA’DA AĞUSTOS AYINDA 4 SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ: 29 TUTUKLAMA