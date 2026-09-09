Muğla'da ağustos operasyonlarında geniş çaplı madde ele geçirme ve 48 tutuklama

Muğla'da narkotik operasyonlarının bilançosu

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağustos ayı boyunca kent genelinde düzenledikleri operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu maddeye el koydu. Yapılan çalışmalar polis kayıtlarına geçirilirken, operasyonların boyutu ve ele geçen maddelerin çeşitliliği yetkililerce paylaşıldı.

ele geçirilen maddeler:

Operasyonlarda toplam 44.961 gram esrar, 211 gram skunk, 71 gram metamfetamin ve 2.033 gram kokain ele geçirildi. Ayrıca 102 gram bonzai, 1.358 adet sentetik ecza ve 50 adet ekstazy bulundu. Ekipler, sahada ayrıca 49 kök kenevir ve 6 hassas teraziye el koydu.

soruşturma ve adli süreç:

Operasyonlar kapsamında toplam 310 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerden 48'i tutuklanırken, 5 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Emniyet yetkilileri soruşturmaların sürdüğünü ve benzer çalışmalara devam edileceğini bildirdi.

MUĞLA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN AĞUSTOS AYI İÇERİSİNDE KENT GENELİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYONLARDA 310 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINIRKEN, 48 KİŞİ TUTUKLANDI.