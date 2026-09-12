Muğla'da çocuklar satrançta il şampiyonluğu için ter döktü

Muğla'da 'Bizim Çocuklar 10. Satranç Şampiyonası' kıyasıya geçti

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk kuruluşlarında hizmet alan sporcular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Bizim Çocuklar 10. Satranç Şampiyonası' kapsamındaki il müsabakalarında bir araya geldi. Menteşe Öğretmenevi'nin evsahipliğinde gerçekleştirilen karşılaşmalarda çocuklar, satranç tahtasında stratejik düşünme, dikkat ve problem çözme becerilerini sergiledi.

müsabaka atmosferi ve performanslar:

Heyecanlı ve çekişmeli turlarda sporcuların azim, sabır ve sportmenlikleri öne çıktı. Farklı yaş gruplarında düzenlenen maçlarda hem kız hem erkek katılımcılar ter döktü; bir kısmı kategorilerinde öne çıkarak Muğla il birinciliği unvanını kazandı. Organizasyon, çocukların rekabet ruhunu sağlıklı biçimde deneyimlemeleri için düzenlenmiş bir platform sundu.

eğitsel katkılar ve kurum tepkileri:

Satranç müsabakaları, çocukların zihinsel gelişimine doğrudan katkı sağladı; planlama, karar verme ve sabır gibi becerilerin gelişimine destek oldu. Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet alan çocukların elde ettiği dereceler kurum tarafından memnuniyetle karşılandı ve başarılar çocukların özgüvenini pekiştirdi.

Turnuva, sadece madalya ve derecelerden ibaret olmayıp çocuklara uzun vadede yararlı olacak düşünme alışkanlıkları kazandırmayı hedefledi. Müsabakalar, organizasyonun sağladığı donanım ve öğretici ortam sayesinde hem rekabetçi hem de öğretici bir deneyim sundu.

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