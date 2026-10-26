Muğla'da devriye ve operasyonlarda 27 kişi cezaevine gönderildi

muğla'da saha denetimleri

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19-25 Ekim 2026 tarihleri arasında yürütülen denetim ve devriye faaliyetlerinde kapsamlı kontrol gerçekleştirdi. Bir haftalık sürede toplam 3 bin 476 devriye faaliyeti yapıldı; bu kapsamda 33 bin 903 şahıs ve 5 bin 253 araç kontrol edildi.

Kontrollerde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen toplam 97 şahıs yakalandı. Yakalananlar arasında 14 kişi dolandırıcılık, 2 kişi hırsızlık, 8 kişi narkotik, 4 kişi kaçakçılık ve 69 kişi diğer suçlar kapsamında aranıyordu. Yapılan işlem ve adli süreçler sonucunda bu şahıslardan 27'si tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

jandarma dedektifleri (jasat) çalışmaları ve suç oranlarındaki değişim

Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yürütülen operasyonlarda yakalama kararı bulunan 14 şahıs daha tespit edilip yakalandı; adli makamlara sevk edilen bu kişilerden 12'si tutuklandı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, sorumluluk bölgesinde alınan tedbirlerin kasten yaralama, tehdit, kişilerin huzur ve sükununu bozma ile trafik kazası sonucu taksirle öldürme olaylarında azalmaya yol açtığını bildirdi.

Yetkililer, sürdürülen denetimlerin devam edeceğini ve kamu düzenine yönelik tehdit oluşturan unsurlara karşı kararlı müdahalelerin süreceğini açıkladı.

MUĞLA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE 19-25 EKİM 2026 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE, ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 97 ŞAHIS YAKALANIRKEN, 27 ŞAHIS TUTUKLANARAK CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ.