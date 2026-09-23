Muğla’da evcil hayvan yetiştiriciliği ve veteriner bilimleri buluşuyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde ICABGEH-26 başladı

Evcil hayvan yetiştiriciliği, genetiği ve hayvancılık alanlarının önde gelen uluslararası etkinliklerinden biri olan Evcil Hayvan Yetiştiriciliği, Genetiği ve Hayvancılık Kongresi (ICABGEH-26)nin 10’uncusu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından düzenleniyor. Kongre, alanında uzman akademisyen ve araştırmacıları bir araya getirerek güncel araştırma ve uygulamaların paylaşılmasına olanak tanıyor.

açılış töreninde konuşmalar:

Kongrenin açılış töreni Atatürk Kültür Merkezinde yapıldı. Tören kapsamında Kongre Başkanı Prof. Dr. Hasan Önder, Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Artay Yağcı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar birer konuşma gerçekleştirdi. Açılış konuşmalarında kongrenin akademik iş birliği ve bilgi paylaşımı açısından taşıdığı önem vurgulandı.

program, katılımcılar ve ana temalar:

Kongre, On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Szeged Üniversitesi (Macaristan) ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi iş birliğiyle düzenlendi. Bu yılki ana tema hayvan besleme, su ürünleri yetiştiriciliği, arıcılık ve veteriner bilimleri olarak belirlendi ve alanında uzman çok sayıda yerli ile yabancı akademisyen konferansa katıldı.

Davetli konuşmacılar arasında Prof. Dr. Zeynel Cebeci, Prof. Dr. Kürşat Azkur ve Prof. Dr. Jose Pedro Araujo yer aldı. Ayrıca ana davetli konuşmacılar olarak Dr. Sahah Nawaz - University of Surrey (İngiltere) ve Dr. Tayfun Dikmen - University of Liverpool (İngiltere) konuşmalar yaptı. Kongrede evcil hayvan ıslahı, genetik kaynakların korunması, sürdürülebilir hayvancılık, hayvan beslemede yeni yaklaşımlar ile su ürünleri ve arıcılıkta inovatif uygulamalara ilişkin toplam 160 sunum online ve yüz yüze gerçekleştirildi.

Üç gün sürecek etkinlik, bilim dünyası için önemli bir bilgi paylaşım ve iş birliği platformu olmayı hedefliyor. Kongre 22 Eylül 2026 tarihinde başlayıp 24 Eylül 2026 tarihine kadar devam edecek.

EVCİL HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ, GENETİĞİ VE HAYVANCILIK ALANINDAKİ EN PRESTİJLİ ULUSLARARASI BULUŞMALARDAN BİRİ OLAN EVCİL HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ, GENETİĞİ VE HAYVANCILIK KONGRESİ’NİN (ICABGEH-26) 10’UNCUSU, MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE BAŞLADI.