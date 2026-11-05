İEÜ Medical Point'te topraktan sağlığa: organik tarım koruyucu sağlığı gündeme taşıdı

etkinlik ve amaç:

İEÜ Medical Point Hastanesi, "Topraktan Sağlığa" adlı seminere ev sahipliği yaparak sağlık ile organik tarım alanlarını aynı platformda buluşturdu. Etkinlik, Tarım ve Orman Bakanlığının "Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi" kapsamında düzenlendi ve sürdürülebilir tarımın koruyucu sağlık anlayışıyla nasıl örtüştüğüne odaklandı.

Seminerde toprağın korunması, güvenilir gıda erişimi ve çevresel sürdürülebilirlik disiplinler arası bir çerçevede ele alındı. Organizasyona İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) temsilcileri, organik üreticiler ve hekimler katıldı.

üretimden tüketime uzanan perspektif:

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Kahraman Akdoğan açılış konuşmasında üreticiler ile sağlık uzmanlarının bir araya gelmesinin önemine dikkat çekti. Akdoğan, organik tarımın toprağı, suyu ve doğal kaynakları koruyarak üretimin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedeflediğini, ayrıca gıdanın üretiminden tüketime kadar uzanan süreçte insan sağlığıyla ilişkisinin ihmal edilemeyeceğini belirtti.

ETO Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Nebahat Kılıç ise tüketicinin satın aldığı ürünün gerçekten organik olduğundan emin olabilmesinin, organik üretim ve tüketimin artması için temel koşul olduğunu vurguladı. Kılıç, şeffaf ve sürdürülebilir bir izlenebilirlik sistemiyle üreticinin ve tüketicinin güveninin güçlendirilebileceğini söyledi.

tarım ilaçları, denetim ve koruyucu yaklaşımlar:

Organik üretici Dr. Hatice Yüksel, organik tarımı "en iyi tarım yöntemi" olarak nitelendirerek, hastalıkları önlemede ve kanser gibi kronik hastalıklarla mücadelede organik, zehirsiz tarım ürünleriyle beslenmenin önemini vurguladı. Yüksel, Akdeniz tipi beslenmenin yalnızca zeytinyağı tüketimi değil; aynı zamanda zehirsiz, doğal ürünlerle beslenme anlamına geldiğini belirtti.

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Engin Altunoğlu ise tarım ilaçlarının kontrol altına alınmasına yönelik uygulamalara dikkat çekti. Altunoğlu, fazla ilaç kullanımının toprağı ve suyu kirlettiğini, bu yüzden Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle bitki koruma ürünlerinin satışının reçeteye bağlandığını; böylece takip ve denetimin güçlendirildiğini anlattı.

Seminerde ayrıca beslenme ve fonksiyonel tıp perspektifi de tartışıldı. İEÜ Medical Point Hastanesi Dahiliye ve Fonksiyonel Tıp Uzmanı Dr. Esra Özsoy Kayaokay, besinlerin vücuda en büyük girdi olduğunu, çevresel faktörler, yaşam tarzı ve beslenmenin kanser ve endokrin hastalıklar gibi durumlarda genetik olmayan etkiler taşıdığını hatırlattı. Dr. Kayaokay, herkes için daima organik beslenmenin mümkün olmayabileceğini ancak çocuklara erken dönemde organik ve sağlıklı beslenme bilinci aşılamanın büyük etkisi olacağını söyledi.

Etkinlik, organik üretim ile halk sağlığı arasındaki bağın güçlendirilmesi, denetim mekanizmalarının etkinleştirilmesi ve tüketici bilincinin artırılmasının önemini öne çıkararak sona erdi. Katılımcılar, üretimden sofraya uzanan sürecin her aşamasında güvenilirlik ve sürdürülebilirliğin sağlanmasının ortak hedef olması gerektiğinde mutabık kaldı.

"TOPRAKTAN SAĞLIĞA" ADLI SEMİNERDE TOPRAĞIN KORUNMASI, SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM, GÜVENİLİR GIDA VE İNSAN SAĞLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ DİSİPLİNLER ARASI BİR YAKLAŞIMLA ELE ALINDI.