Ekosisteme 10 yeni teknoloji girişimi kazandırıldı: Workup 14. dönem mezunları açıklandı

Workup 14. dönem demo day'i gerçekleşti:

İş Bankası’nın ana destekçiliğinde 2017’den bu yana sürdürülen Workup Girişimcilik Programı 14. dönem mezunlarını Demo Day etkinliğiyle verdi. Çevrimiçi gerçekleşen etkinlikte iş dünyası temsilcileri, girişim sermayesi şirketleri ve hızlandırma-kuluçka programlarından yöneticiler yer aldı. Etkinlikte programı tamamlayan 10 girişim, geliştirdikleri çözümleri, program süresince kaydettikleri ilerlemeyi ve gelecek hedeflerini paylaştı.

Programın seçim süreci ve hedefleri:

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sabri Gökmenler, inovasyon ve girişimciliğin birbirini tamamlayan alanlar olduğuna dikkat çekti ve şunları söyledi: "Finansal çözümleri kendi içimizde geliştirmekle yetinmiyor, girişimcilik ekosistemiyle birlikte tasarlıyoruz. Küresel pazarlarda büyümek için de iş birliklerine ve ölçeklenebilir iş modellerine odaklanıyoruz".

14. dönem girişimlerini belirlemek için Türkiye genelinde kalkınma ajansları, TEKMER’ler ve teknokentler aracılığıyla kapsamlı bir tarama yapıldı. Seçim sürecinin verileri şöyle: 1.300’ün üzerinde girişim incelendi ve 129 girişimle birebir görüşüldü. Programa seçilen 10 girişim için yatırım, ticari iş birliği, mentorluk ve iş geliştirme odaklı 400’ün üzerinde bağlantı kuruldu.

Programın kapsayıcılığı ve ekosistem etkisi:

Seçim aşamasında İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki şehirlerden gelen girişimlerin görünürlüğünü artırmak üzere özel bir tarama yürütüldü. Birebir görüşmelerin yanı sıra mentorluk destekleri, İş Bankası Girişimcilik Şubeleri değer önerisine erişim ve potansiyel iş birliği ile yatırım değerlendirmeleri ön görüşme aşamasında başlatılarak katılımcılara erken dönemde somut fırsatlar sunuldu. Bu yaklaşım, Workup’ın temas ettiği girişimci kitlesine değer katan, kapsayıcı ve ekosistem geliştirici etkisini güçlendirdi.

Programın sonuçları ve mezun profili:

Workup çatısı altında bugüne kadar alınan başvuru sayısı 19 binden fazla olurken, programa temas kurulan girişim sayısı 3 binden fazla olarak açıklandı. Mezun girişim sayısı 198’e ulaştı. İş Bankası ve iştiraklerinin mezun girişimlerin 90’dan fazlasıyla iş birliği yaptığı; ayrıca 95 girişimin çeşitli yatırımcı ve fonlardan yaklaşık 100 milyon dolar tutarında yatırım aldığı bildirildi.

14. dönem mezunları ve çözümleri:

Chexta: Otellerin rezervasyon, operasyon ve gelir yönetimi süreçlerini tek platformda dijitalleştiren bulut tabanlı otel yönetim yazılımı.

Filika.co: Türkiye’deki HR ve ERP sistemlerine bordro ve iş gücü regülasyonları odaklı API altyapıları sunan, KOBİ’ler ve mali müşavirler için bordrolama süreçlerini dijitalleştiren RegTech girişimi.

Grower: Dijital pazarlama kanallarını tek panelde birleştirerek SEO, sosyal medya ve reklam performansını anlık analiz eden AI destekli dijital pazarlama platformu.

Homesberg: Kısa dönem konaklama işletmeleri için piyasa ve gerçek zamanlı arama görünürlüğü verilerini tek platformda toplayarak yapay zekâ ile gelirleri artırmayı ve fiyat stratejilerini optimize etmeyi hedefleyen çözüm.

Out Plane: Yapay zekâ ajanları aracılığıyla yazılımların geliştirme ortamından kullanılmasını sağlayan, ayrı bir DevOps ekibi olmadan çalışabilen ve kurum içi sunucularda da işleyebilen bulut platformu.

Richify.ai: Bireylerin varlıklarını anlamalarına, takip etmelerine ve finansal hedeflerini planlamalarına yardımcı olan yapay zekâ destekli finansal eğitim platformu.

SHIM: İşletmelerin yapay zekâ modellerini kişisel ve gizli verileri paylaşmadan güvenle kullanabildiği, yapay zekâ harcamalarını şeffaf şekilde takip edebildiği ve farklı yapay zekâ platformlarını tek yerden yönetebildiği kurumsal altyapı ürünü.

SolonGate: Şirketlerin yapay zekâ sistemlerinin verilere erişimini, yapabileceği işlemleri ve hassas bilgi kullanımını gerçek zamanlı yönetebildiği yapay zekâ platformu.

Uplico: İşe alım ve iş gücü yönetimi süreçlerini uçtan uca otonom şekilde yöneten; daha hızlı, isabetli ve düşük maliyetli insan kaynağı kararları alınmasını sağlayan, mevcut iç sistemlere kolayca entegre olabilen agentic yapay zekâ platformu.

Vitsupp by Marin: Eczane ve kliniklere yerleştirilen yapay zekâ tabanlı klinik karar destek sistemiyle kişiye özel takviye rutini oluşturan; eczane ve kliniklere B2B lisans, sigorta şirketlerine ise B2B/B2B2C poliçe optimizasyon hizmetleri sunan platform.

Workup 10. yılına yaklaşırken hedef, programın kapsayıcılığını ve ekosistem üzerindeki etkisini büyüterek daha fazla girişime ulaşmak ve yarının girişimlerini desteklemek olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE İŞ BANKASI'NIN ANA DESTEKÇİLİĞİNDE 9 YILDIR DEVAM EDEN WORKUP'IN 14. DÖNEMİNDEN 10 TEKNOLOJİ GİRİŞİMİ MEZUN OLDU.