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Muğla'da hemsball heyecanı sürüyor: 13 ilden 150 sporcu şampiyonluk için yarışıyor

Muğla Menteşe Spor Salonu'nda 10-13 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenen Hemsball Türkiye Şampiyonası'na 13 ilden 150 sporcu katıldı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 15:55

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Muğla'da hemsball heyecanı sürüyor: 13 ilden 150 sporcu şampiyonluk için yarışıyor

Muğla'da hemsball şampiyonası devam ediyor

Muğla'da düzenlenen Hemsball Türkiye Şampiyonası, 13 ilden gelen toplam 150 sporcu ile Menteşe Spor Salonu'nda sürüyor. Turnuva, 10-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleşiyor ve genç sporcular Türkiye şampiyonluğu için kıyasıya mücadele ediyor. Açılış seremonisi dün Menteşe Spor Salonu'nda gerçekleştirildi ve müsabakalar büyük ilgi gördü.

organizasyon ve saha çalışmaları:

Şampiyona, Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenleniyor. Organizasyon sürecinde salon altyapısı, müsabaka programı ve sağlık-güvenlik tedbirleri ön planda tutuldu. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Menteşe Spor Salonu'nda sporcular ve antrenörlerle bir araya gelerek turnuvanın seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve tüm sporcu ile antrenörlere başarı diledi.

şehirde spor turizmi ve eş zamanlı etkinlikler:

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün açıklamasına göre kent, dört mevsim spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan bir merkez olma hedefini sürdürüyor. Bu hafta içinde Menteşe'de Hemsball Türkiye Şampiyonası ile birlikte Ula Akyaka'da da Kite Avrupa Şampiyonası düzenleniyor; bu durum ilin organizasyon kapasitesini ve spor turizmi hacmini güçlendiriyor. Yetkililer, etkinliklerin bölge ekonomisine ve genç sporcuların deneyim kazanmasına olumlu katkı sağlayacağını vurguladı.

Turnuva, planlandığı şekilde 13 Eylül Pazar günü sona erecek. Katılan genç sporcular için ulusal seviye tecrübesi sunan bu şampiyona, hemsball branşının gelişimine katkı sağlamayı ve yerel altyapının sınanarak güçlenmesini amaçlıyor. Organizasyonun sorunsuz tamamlanması halinde benzer etkinliklerin gelecekte de Muğla'da düzenlenmesi bekleniyor.

HEMSBALL TÜRKİYE ŞAMPİYONASI MUĞLA&#039;DA DEVAM EDİYOR

HEMSBALL TÜRKİYE ŞAMPİYONASI MUĞLA'DA DEVAM EDİYOR

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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