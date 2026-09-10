Muğla'da kaçak ürün dalgası durduruldu: devlete 2 milyon liralık koruma

Muğla'da kaçakçılık operasyonları

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağustos ayı boyunca kent genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenledi. Yapılan çalışmalar sonucu piyasaya sürülmeden çok sayıda kaçak ve sahte ürün ele geçirildi.

Operasyonlarda ele geçirilenler:

Ekiplerin ele geçirdiği ürünler arasında 1.252 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 730 adet elektronik sigara ve malzemesi, 5.843 paket kaçak sigara, 3.356 kilogram tütün ile 100 adet çeşitli kaçak eşya bulunuyor. Bu maddelerin tespiti ve el konulmasıyla yasal sürecin başlatıldığı bildirildi.

Vergi kaybının önlenmesi ve etkileri:

Gerçekleştirilen operasyonlarla devletin yaklaşık 2 milyon lira tutarındaki vergi kaybının önlendiği açıklandı. Yetkililer, bu tür müdahalelerin hem halk sağlığını koruduğunu hem de yasal ticaret ile vergi gelirlerinin korunmasına katkı sağladığını vurguladı.

MUĞLA’DA POLİS EKİPLERİNCE AĞUSTOS AYINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN KAÇAKÇILIK OPERASYONLARINDA ÇOK SAYIDA KAÇAK VE SAHTE ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ.