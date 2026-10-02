Muğla'da miniklere gıdanın değeri ve israfın önlenmesi öğretildi

Muğla'da ilkokul öğrencilerine gıda israfı eğitimi verildi

Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü kapsamında, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Mühendisleri Dumlupınar İlkokulu'nda ilkokul öğrencilerine yönelik bir eğitim düzenledi. Etkinlikte öğrencilere gıda kaybı ve israfının azaltılmasının önemi anlatıldı.

Eğitimin içeriği ve hedefleri:

Eğitime katılan 35 öğrenci ile yapılan oturumlarda gıdanın önemi, bilinçli tüketim alışkanlıkları, gıda israfının önlenmesine yönelik pratik öneriler ve doğal kaynakların verimli kullanımı gibi başlıklar işlendi. Öğrencilere günlük yaşamda uygulayabilecekleri basit önlemler gösterilerek, tüketim alışkanlıklarını daha bilinçli biçimde geliştirmeleri hedeflendi.

Sürdürülebilirlik ve toplumsal yansımalar:

Programda, gıdanın üretiminden sofraya kadar geçen süreçte israfın önlenmesinin gerekliliğine vurgu yapıldı ve sürdürülebilir bir gelecek için kaynakların korunmasının önemi öne çıkarıldı. Yetkililer, çocuk yaşta kazanılan farkındalığın ailelere ve toplum geneline yayılmasının beklendiğini belirterek, gıdanın israf edilmemesi ve kaynakların verimli kullanılması çağrısında bulundu.

Eğitim, öğrencilere verilen mesajlarla sona erdi ve katılımcılarda gıdanın değerine ilişkin bilinç oluşturma amacı tekrarlandığı belirtilerek etkinliğin tamamlandığı duyuruldu.

MUĞLA'DA İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE GIDA İSRAFININ ÖNLENMESİ EĞİTİMİ