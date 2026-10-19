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Muğla'da muhtarlar günü töreninde muhtarların köprü rolü öne çıktı

19 Ekim Muhtarlar Günü'nde Menteşe Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende muhtarların, vatandaşla devlet arasında köprü işlevi ve çalışmaları vurgulandı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 11:17

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Muğla'da muhtarlar günü töreninde muhtarların köprü rolü öne çıktı

Muğla'da muhtarlar günü töreni gerçekleştirildi

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Muğla’nın Menteşe ilçesinde tören düzenlendi. Etkinlik, Menteşe Cumhuriyet Meydanında yapıldı ve geniş katılımla gerçekleşti.

Törene, Muğla Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, Menteşe Kaymakamı Ali Edip Budan, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

muhtarların görev tanımı ve vurgulanan sorumluluklar:

Muğla İli Muhtarlar Federasyonu Başkanı ve Menteşe ilçesi Kiramettin Mahallesi Muhtarı Hayrettin Akay, törende muhtarlar adına konuşma yaptı. Akay, muhtarlık kurumunu vatandaşların sorunlarını dinleyen, taleplerini ilgili kurumlara ileten ve devlet ile millet arasında köprü görevi üstlenen önemli bir yapı olarak tanımladı.

Akay, muhtarların vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek için gece gündüz çalıştığını belirtti ve mahalle ile köylerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında kamu kurumları ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

teşekkür ve anma:

Federasyon Başkanı Hayrettin Akay, vatandaşların taleplerini ilgili mercilere iletmeye ve çözüm süreçlerine katkı sunmaya devam edeceklerini vurguladı. Konuşmasında görev yapan tüm muhtarlara emeklerinden dolayı teşekkür eden Akay, görev sırasında hayatını kaybeden muhtarları da rahmetle andı.

Tören, muhtarların toplum içindeki rolünün ve yerel yönetimlerle sürdürülen iş birliğinin öneminin tekrarlandığı ifadelerle sona erdi.

19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİNDE TÖREN DÜZENLENDİ.

19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİNDE TÖREN DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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