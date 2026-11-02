Muğla'da sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın (Salı) yurdun batı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların sabah saatlerinden itibaren Muğla genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m) olacağı tahmin ediliyor.

Beklenen etkiler:

Yetkililer, kuvvetli yağışla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekti.

Vatandaşa uyarı:

Vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

METEOROLOJİ’DEN MUĞLA İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI