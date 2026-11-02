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Muğla'da sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, yarın (Salı) Muğla'da sabah yerel 21-50 kg/m kuvvetinde sağanak beklendiğini; sel ve ulaşım riskine karşı uyardı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 13:07

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EDİTÖR: Aslı Han

Muğla'da sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak uyarısı

Muğla'da sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın (Salı) yurdun batı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların sabah saatlerinden itibaren Muğla genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m) olacağı tahmin ediliyor.

Beklenen etkiler:

Yetkililer, kuvvetli yağışla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekti.

Vatandaşa uyarı:

Vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

METEOROLOJİ’DEN MUĞLA İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

METEOROLOJİ’DEN MUĞLA İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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