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Muğla'da şarampole devrilen traktör: sürücü hayatını kaybetti, aynı aileden üç kişi yaralandı

Muğla Menteşe'de Denizova Mahallesi'nde saat 10.45'te traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü Mustafa Yıldız yaşamını yitirdi, aynı aileden üç kişi yaralandı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 13:23

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Muğla'da şarampole devrilen traktör: sürücü hayatını kaybetti, aynı aileden üç kişi yaralandı

kaza özeti:

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Denizova Mahallesi sınırları içinde bir traktörün şarampole devrilmesi sonucu tek taraflı trafik kazası meydana geldi. Olay, sabah saat 10.45 civarında gerçekleşti.

kaza anı ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre traktör henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı ve şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri olay yerine yönlendirildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi.

yaralılar ve kayıp:

Traktörde bulunanlar arasında sürücü Mustafa Yıldız da yer alıyordu. Hastaneye kaldırılan Yıldız yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada, aynı aileden üç kişi yaralandı.

Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı; kaza nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

MUĞLA&#039;NIN MENTEŞE İLÇESİNDE TRAKTÖRÜN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU SÜRÜCÜ MUSTAFA YILDIZ HAYATINI...

MUĞLA'NIN MENTEŞE İLÇESİNDE TRAKTÖRÜN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU SÜRÜCÜ MUSTAFA YILDIZ HAYATINI KAYBETTİ. AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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