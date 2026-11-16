Muğla'da şarampole devrilen traktör: sürücü hayatını kaybetti, aynı aileden üç kişi yaralandı

kaza özeti:

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Denizova Mahallesi sınırları içinde bir traktörün şarampole devrilmesi sonucu tek taraflı trafik kazası meydana geldi. Olay, sabah saat 10.45 civarında gerçekleşti.

kaza anı ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre traktör henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı ve şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri olay yerine yönlendirildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi.

yaralılar ve kayıp:

Traktörde bulunanlar arasında sürücü Mustafa Yıldız da yer alıyordu. Hastaneye kaldırılan Yıldız yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada, aynı aileden üç kişi yaralandı.

Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı; kaza nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

MUĞLA'NIN MENTEŞE İLÇESİNDE TRAKTÖRÜN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU SÜRÜCÜ MUSTAFA YILDIZ HAYATINI KAYBETTİ. AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ YARALANDI.