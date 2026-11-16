Vezirköprü'de araçta yüz binlerce sentetik ecza ele geçirildi

Operasyonun özeti

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Vezirköprü'de yürüttüğü çalışmada bir araç durdurularak arandı. Yapılan aramada 111 bin 692 adet sentetik ecza ele geçirildi ve malzemelere el konuldu.

hangi birimler görev aldı:

Operasyonda görev yapan birimler arasında Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bulunuyor. Ekipler, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında arama gerçekleştirdi.

şüpheliler ve soruşturmanın durumu:

Olayla ilgili araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma ve kriminal işlemler devam ediyor; adli süreç ve detaylar yetkili birimlerce yürütülmekte.

SAMSUN’UN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE BİR ARAÇTA YAPILAN ARAMADA 111 BİN 692 ADET SENTETİK ECZA HAPI ELE GEÇİRİLDİ, 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.