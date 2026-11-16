Nusaybin'de boş arazide bıçaklanan genç hayatını kaybetti

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, Mardin'in Nusaybin ilçesi Gırnavas Mahallesi'ndeki boş arazide dün gece bıçaklanmış halde bulunan 17 yaşındaki Barış Şener, kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ilk tespitlerine göre polis ekipleri kısa süre içinde güvenlik önlemleri alarak çevrede inceleme yaptı. Olay yerinde yapılan ilk müdahale ve sağlık ekiplerinin çabaları hastaneye sevk ile sonlandı, ancak genç yaşamını yitirdi.

soruşturma ve gözaltılar:

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında emniyet güçleri çalışmayı derinleştirdi. Polis ekiplerince yürütülen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturmaya ilişkin yetkililer tarafından yapılacak açıklamalar bekleniyor. Bölgedeki delil çalışmaları, tanık ifadelerinin alınması ve adli süreçle ilgili prosedürler devam ediyor.

MARDİN'İN NUSAYBİN İLÇESİNDE 17 YAŞINDAKİ BARIŞ ŞENER'NİN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.