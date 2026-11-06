Muğla'da silvikültür eğitimleriyle ağaçlandırma seferberliği sona erdi

Tatbikatın son etabı ve katılımcılar:

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen 2026 yılı Silvikültür ve Ağaçlandırma tatbikatlarının son etabı, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanındaki Nif bölgesinde gerçekleştirildi. Üç grup halinde düzenlenen tatbikatların sonuncusuna Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür katılarak sahadaki çalışmaları yerinde takip etti.

Tatbikata Bölge Müdür Yardımcıları Özgür Cılız ve Ersen Çetin ile birlikte orman işletme müdürleri, işletme müdür yardımcıları, işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve orman işçileri katıldı. Etkinlik, farklı kademe ve rollerdeki personelin sahada ortak uygulama deneyimi kazanmasını amaçladı.

Uygulamalı eğitim ve teknik içerik:

Uygulamalı eğitim programında silvikültürel uygulamalar hakkında teknik bilgiler, uygulama kriterleri ve saha yönetimi yöntemleri paylaşıldı. Silvikültür Şube Müdürü Melahat Gedik ve Şube Mühendisi Mehmet Pekşen tarafından gençleştirme, bakım ve koruma uygulamalarına ilişkin teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Ağaçlandırma Şube Müdürü Olcay Karataş ise arazi hazırlığı, mekanizasyon teknikleri ve fidan dikimi konularında katılımcılara uygulamalı gösterimler yaptı. Katılımcılar, ekipman kullanımı, dikim düzenleri ve bakım programlarının saha şartlarına göre uyarlanması konusunda pratik beceriler edindi.

Amaç, kapsam ve beklenen kazanımlar:

Tatbikatların temel hedefi, ormanların sürdürülebilir yönetimi doğrultusunda gençleştirme, bakım ve ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin teknik uygulamaların sahada pekiştirilmesiydi. Üç grup halinde yürütülen çalışmalar, farklı bölge koşullarında standart uygulama süreçlerinin test edilmesine ve personelin koordinasyonunun güçlendirilmesine katkı sağladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, 2026 programı kapsamında elde edilen saha çıktılarının, gelecek planlamalarında ve rutin bakım çalışmalarında referans teşkil etmesini; eğitimlerle saha personelinin uygulama kapasitesinin artırılmasını hedefliyor.

MUĞLA ORMANLARINDA 2026 YILI SİLVİKÜLTÜR VE AĞAÇLANDIRMA TATBİKATLARI TAMAMLANDI