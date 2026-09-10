Muğla’da yıl boyu spor: yazdan kışa kurslar devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2026 yaz döneminde düzenlediği spor etkinlikleriyle çocukları yaz boyunca spora teşvik etti. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar, yaz kursları tamamlanırken kış aylarında da sürdürülecek programların hazırlıklarına işaret ediyor.

yaz kurslarında katılım ve amaçlar:

Bu yaz dönemi kapsamında 8 tesiste gerçekleştirilen etkinliklerde 4 bin 254 çocuk spor eğitimlerinden faydalandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kursları küçük yaşlardan itibaren spor alışkanlığı kazandırmak, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak ve farklı branşlarla tanışmalarını mümkün kılmak amacıyla düzenledi.

Eğitimler alanında uzman eğitmenler eşliğinde sürdü; çocuklar hem spor yapma hem de yeteneklerini geliştirme fırsatı buldu. Yaz Spor Kursları kapsamında yüzme, voleybol, taekwondo, halk oyunları, atletizm, satranç, basketbol, tenis, jimnastik, çocuk zumba, optimist yelken, masa tenisi, kick boks, buz pateni, bisiklet, çocuk pilatesi ve futbol olmak üzere toplam 17 farklı branşta çalışmalar gerçekleştirildi.

eğitimlerin sosyal kazanımları:

Kurslarla sadece fiziksel gelişim hedeflenmedi; programlar aynı zamanda takım çalışması, disiplin, özgüven ve sosyal iletişim becerilerini güçlendirmeye odaklandı. Eğitmenlerin rehberliğinde çocuklar, bireysel becerilerini denirken grup içinde iş birliği yapma ve sorumluluk alma pratikleri edindi.

kış kursları ve başvuru süreci:

Büyükşehir Belediyesi, yaz döneminin ardından spor faaliyetlerini kış kurslarıyla sürdürecek. Planlanan Kış Spor Kursları kapsamında yoga, taekwondo, zumba, pilates, voleybol, basketbol, kick boks, atletizm, tenis, jimnastik, masa tenisi ve satranç branşlarında eğitimler düzenlenmesi hedefleniyor.

Yeni dönemde amaç, çocukların eğitim yılı boyunca düzenli spor yapmalarını sağlamak ve farklı branşlarda yeteneklerini geliştirmelerine destek vermek. Başvuru tarihleri, eğitim noktaları ve program detaylarına ilişkin bilgiler önümüzdeki günlerde duyurulacak.

2026 YAZ DÖNEMİNDE YAZ SPOR KURSLARI VE TESİS KULLANIMLARI KAPSAMINDA 8 TESİSTE 4 BİN 254 ÇOCUĞA HİZMET VEREN MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SPOR FAALİYETLERİNİ KIŞ DÖNEMİNDE DE SÜRDÜRECEK.