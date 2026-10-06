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Muğlalı dağcılarla Saburhane'den Mabolla'ya 13 kilometrelik kültür ve doğa keşfi

Denizli Doğaden üyeleri, Muğlalı dağcılarla Saburhane ve Değirmendere Kanyonu'nu 13 km boyunca gezdi; yerel ağırlama ve çevreci uygulamalar öne çıktı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 10:09

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EDİTÖR: Aslı Han

Muğlalı dağcılarla Saburhane'den Mabolla'ya 13 kilometrelik kültür ve doğa keşfi

Muğlalı dağcıların rehberliğinde bölgenin tarih ve doğası keşfedildi

Denizli Doğaden Doğa Yürüyüş Kulübü üyeleri, Muğlalı dağcılar eşliğinde Saburhane ve Değirmendere Kanyonu rotasını kapsayan yaklaşık 13 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdi. Etkinlik, hem bölgenin doğal güzelliklerini hem de yerel kültürel değerleri tanıtmayı amaçladı.

muhteşem başlangıç ve yerel ağırlama:

Etkinlik sabahı Menteşe Belediyesi tarafından Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde katılımcılara kumanya, çay ve kahve sunuldu. Misafirlere ayrıca bölgesel bir lezzet olan Muğla simidi ikram edildi; bu ağırlama, yürüyüş öncesi enerjiyi sağlarken yerel misafirperverliği de öne çıkardı.

Program boyunca çevre bilincine dikkat çekmek isteyen organizatörler, plastik ve tek kullanımlık malzeme kullanımına karşı somut bir uygulama hayata geçirdi. Katılımcılar, önceden kararlaştırıldığı üzere kendi çeyizlerinden getirdikleri cam, porselen, ahşap ve krom kupalar ile çay ve kahvelerini yudumladı; bu uygulama etkinliğin sürdürülebilirlik vurgusunu güçlendirdi.

rotanın durakları ve tarihi anlatılar:

Konakaltı'ndan başlayan programda Muğlalı dağcılar, Denizli'den gelen doğaseverlere Saburhane sokaklarını gezdirip bölgedeki tarihi yapılar hakkında bilgilendirme yaptı. Katılımcılar, dar sokaklardaki mimari özellikleri ve yerel yaşam izlerini görme fırsatı buldu.

Ardından grup, Saburhane ile Değirmendere Kanyonu içinde ilerleyerek parkurun tamamını yürüdü ve gezi, Asar Tepesi'nde yer alan Mabolla Antik Kenti ziyaretinin ardından sona erdi. Katılımcılar yürüyüşün ardından Saburhane'deki tarihi kahvelerde dinlenip, bölgenin atmosferini paylaşma imkânı buldu.

Doğaden Kulüp Başkanı İbrahim Yavuz Keskin, etkinlik sonrası yaptığı değerlendirmede Muğla'nın doğal ve tarihi zenginliklerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, farklı doğa yürüyüş kulüpleriyle birlikte yeniden Muğla'ya geleceklerini ifade etti. Etkinlik, hem tanıtım hem de çevre bilinci açısından olumlu bir örnek oluşturdu.

DENİZLİ DOĞADEN DOĞA YÜRÜYÜŞ KULÜBÜ ÜYELERİ, MUĞLA’NIN TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ KEŞFETMEK...

DENİZLİ DOĞADEN DOĞA YÜRÜYÜŞ KULÜBÜ ÜYELERİ, MUĞLA’NIN TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ KEŞFETMEK AMACIYLA MUĞLALI DAĞCILARIN REHBERLİĞİNDE SABURHANE VE DEĞİRMENDERE KANYONU’NU KAPSAYAN 13 KİLOMETRELİK DOĞA YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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