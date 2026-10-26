Muğlalı genç sporcular Portekiz’de ay-yıldız için yarışacak

Muğlalı sporcular Portekiz'de ay-yıldız için yarışacak

Muğla kökenli genç sporcular Barkın Adan ve Kerem Batur, 26-31 Ekim 2026 tarihlerinde Portekiz'in Madeira Adası'nda düzenlenecek uluslararası şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek. Organizasyon, UIPM Biathle-Triathle-Laser Run World Championships adıyla Funchal kentinde gerçekleştirilecek.

müsabaka ve takvim:

Turnuva 26-31 Ekim 2026 tarihleri arasında Madeira Adası'nda yapılacak. İki sporcu, ay-yıldızlı formayla yarışarak hem bireysel hem ülke puanı açısından mücadele edecek. Yarışmanın formatı ve programı uluslararası kurallar çerçevesinde yürütülecek ve katılımcılar farklı disiplinlerde performans gösterecek.

geçmiş başarılar ve beklentiler:

Her iki sporcu da ulusal ve uluslararası müsabakalarda dikkat çeken sonuçlar elde etti. Kerem Batur, 2025'te Antalya'da düzenlenen Biathle-Triathle-Laser Run Avrupa Şampiyonası'nda genç kategorisinde 8 madalya kazanırken; Barkın Adan aynı turnuvada iki gümüş madalya elde etti. 2026'da da başarılı yarışlara imza atan ikili, bu birikimle dünya sahnesinde Türkiye adına ter dökecek.

Muğlalı gençlerin dünya şampiyonasındaki performansı, hem kişisel kariyerleri hem de Türkiye'nin uluslararası arenadaki temsil gücü açısından önem taşıyor. Delegasyon ve sporcular, hedeflerini madalya ve güçlü bir takım performansı olarak ifade ediyor.

BARKIN ADAN