Muhtar eldivenleri giyip cami bahçesini elden geçirdi

Mahalle cami bahçesinde gönüllü bakım:

Denizli’nin Çivril ilçesi Yassıhöyük Mahallesi Muhtarı Ömer Turan, mahalledeki ortak kullanım alanlarına yönelik çalışmalarına bir yenisini ekledi. Daha önce Denizli karayolu üzerindeki kavşakta büyüyen otları kendi imkanlarıyla temizleyerek dikkat çeken Turan, bu kez mahallenin cami bahçesinde bakım ve temizlik yaptı.

Çalışmanın kapsamı ve işbirliği:

Turan, cami bahçesi ve çevresinde zamanla büyüyen yabani otları temizledi, alanı düzenledi ve daha düzenli bir görünüm sağladı. Çalışmaya caminin din görevlisi de destek verdi; muhtar ile din görevlisinin birlikte yürüttüğü çalışma sayesinde cami çevresi kısa sürede temizlendi ve toparlandı.

Muhtarlığın rolü ve mahalle tepkisi:

Muhtarlık yan yatma yeri değildir anlayışıyla hareket ettiğini vurgulayan Turan, muhtarlığın vatandaşlara hizmet etmek için sorumluluk gerektirdiğini söyledi. Turan, mahalle ihtiyaçlarına göre imkanlar ölçüsünde çözüm üretmeye devam edeceklerini belirtti.

Yassıhöyük sakinleri, muhtarın kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiği çalışmaların örnek olduğunu ifade ederek teşekkür etti. Vatandaşlar, cami temizliğinde ortak hareket edilmesinin dayanışmayı güçlendirdiğini ve ortak alanların temiz kalmasına katkı sağladığını belirtti; bu tür uygulamaların yerel hizmet anlayışının somut bir yansıması olduğu vurgulandı.

ÖMER TURAN