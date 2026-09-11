Dolar 48,6002 +0,15%
Euro 56,3768 -0,02%
Bist 14.402,95 +0,06%
Altın Gram 6.857,32 -0,42%
EUR/USD 1,1597 -0,14%
Brent Petrol 103,85 -3,51%
--°

Muhtar eldivenleri giyip cami bahçesini elden geçirdi

Denizli Çivril Yassıhöyük muhtarı Ömer Turan, muhtarlığın sorumluluk anlayışıyla cami bahçesindeki yabani otları temizleyip çevre düzeni sağladı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 11:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Muhtar eldivenleri giyip cami bahçesini elden geçirdi

Mahalle cami bahçesinde gönüllü bakım:

Denizli’nin Çivril ilçesi Yassıhöyük Mahallesi Muhtarı Ömer Turan, mahalledeki ortak kullanım alanlarına yönelik çalışmalarına bir yenisini ekledi. Daha önce Denizli karayolu üzerindeki kavşakta büyüyen otları kendi imkanlarıyla temizleyerek dikkat çeken Turan, bu kez mahallenin cami bahçesinde bakım ve temizlik yaptı.

Çalışmanın kapsamı ve işbirliği:

Turan, cami bahçesi ve çevresinde zamanla büyüyen yabani otları temizledi, alanı düzenledi ve daha düzenli bir görünüm sağladı. Çalışmaya caminin din görevlisi de destek verdi; muhtar ile din görevlisinin birlikte yürüttüğü çalışma sayesinde cami çevresi kısa sürede temizlendi ve toparlandı.

Muhtarlığın rolü ve mahalle tepkisi:

Muhtarlık yan yatma yeri değildir anlayışıyla hareket ettiğini vurgulayan Turan, muhtarlığın vatandaşlara hizmet etmek için sorumluluk gerektirdiğini söyledi. Turan, mahalle ihtiyaçlarına göre imkanlar ölçüsünde çözüm üretmeye devam edeceklerini belirtti.

Yassıhöyük sakinleri, muhtarın kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiği çalışmaların örnek olduğunu ifade ederek teşekkür etti. Vatandaşlar, cami temizliğinde ortak hareket edilmesinin dayanışmayı güçlendirdiğini ve ortak alanların temiz kalmasına katkı sağladığını belirtti; bu tür uygulamaların yerel hizmet anlayışının somut bir yansıması olduğu vurgulandı.

ÖMER TURAN

ÖMER TURAN

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hakkari'de anız yangını rüzgarla ilerlerken itfaiye yerleşimi korudu
images

Köyceğiz’de yedi güzergahta yol ve yağmursuyu altyapısı yenileniyor
images

Yol kenarında sessiz misafirler: Tunceli-Hozat yolunda yaklaşık 40 dağ keçisi gö...
images

Aladağlar: zirveler, kamp ateşleri ve dört mevsim doğa tutkusu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Venedik'te NAZA belgeseli 25 dakika ayakta alkışlandı

Kargo yoluyla uyuşturucu sevkiyatını engellediler: bir kişi tutuklandı

Vali Baruş Aziziye’de hizmet ve yatırım gündemini değerlendirdi

Kızılay ekibinin 18 dakikası: Bağcılar hizmet merkezinde bir hayat kurtarıldı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı