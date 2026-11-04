İtfaiyenin müdahalesiyle yakalanan maymun OMÜ'de kontrol altında

İlkadım'da görülen maymun yakalandı ve OMÜ'ye getirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde çeşitli mahallelerden gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Kıran Mahallesi'nde bir binaya girdiği belirlenen maymunu yakalayarak koruma altına aldı. Yakalanan hayvan daha sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü.

yakalanma ve taşınma süreci:

İlk ihbarlar Kıran ve Çatalarmut mahallelerinden geldi. Ekiplerin müdahalesi sonucu maymun binadan alınarak güvenli şekilde tedavi edilmek üzere OMÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sırasında herhangi bir yaralanma veya zarara dair bilgiye yer verilmedi.

hastanedeki ilk değerlendirme ve sonraki adımlar:

Hastanede yapılan ilk incelemelerde maymunun herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı, genel durumunun iyi olduğu bildirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, hayvanın ilerleyen süreçte Giresun'daki hayvanat bahçesine götürülmesi olasılığını değerlendirdiklerini aktardı. Maymunun bundan sonraki durumu ve kalacağı yerle ilgili nihai kararın, yapılacak ayrıntılı değerlendirmeler sonrasında verileceği belirtildi.

Samsun'da yakalanan maymun hayvan hastanesinde gözetimde: Sağlık durumu iyi