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Karacasu'da dağdan inen sis Çamköy'ü kartpostala çevirdi

Karacasu'nun Çamköy Mahallesi'nde gece boyu süren sağanak sonrası oluşan sis, dağ eteklerinden mahalleye inerek görüş mesafesini yer yer 5 metreye düşürdü.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 10:56

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EDİTÖR: Aslı Han

Karacasu'da dağdan inen sis Çamköy'ü kartpostala çevirdi

Dağdan mahalleye inen sis sabahı etkiledi:

Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Çamköy Mahallesi'nde gece boyunca etkili olan sağanak yağışın ardından sabah saatlerinde yoğun sis oluştu. Dağların eteklerinden inen sis bulutları mahalle merkezine kadar ulaşırken çevre beyaza büründü.

Görüş mesafesi ve görüntüler:

Sis, mahalle çevresinde yer yer görüş mesafesini 5 metre seviyelerine kadar düşürdü. Oluşan yoğun sis ve beyaz örtü, bölgeden geçenler ve mahalle sakinleri tarafından kartpostallık görüntüler olarak kaydedildi.

Yerel sakinler, özellikle sabahın erken saatlerinde sisin etkisinin arttığını ve çevrenin görünmez bir örtüyle kaplandığını söyledi.

KARACASU’DA SİS ETKİLİ OLDU

KARACASU’DA SİS ETKİLİ OLDU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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