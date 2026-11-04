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Denizli ormanlarında fotoğraf tuzağı: vaşak, kurt ve diğer yaban hayatı görüntülendi

Denizli'de kurulan fotokapanlar ormanlardaki vaşak, kurt, geyik, yaban keçisi ve keklik gibi türlerin doğal yaşamını kayıt altına aldı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 10:48

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EDİTÖR: Aslı Han

Denizli ormanlarında fotoğraf tuzağı: vaşak, kurt ve diğer yaban hayatı görüntülendi

Fotokapan kayıtları:

Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından kent genelindeki farklı ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlar, bölgenin zengin yaban hayatını belgeliyor. Kameralara takılan görüntülerde vaşak, kurt, geyik, yaban keçisi ve keklik gibi türler doğal ortamlarında izlenebildi.

İnsan hareketliliğinden uzak noktalarda konumlandırılan cihazlar, hayvanların gündelik davranışlarını müdahalesiz şekilde kayda alıyor. Kayıtlarda türlerin beslenme, gezinme ve dinlenme anları dikkat çekiyor.

Doğal yaşam ve davranış gözlemleri:

Görüntüler, hayvanların bölgede süreklilik gösteren bir varlık gösterdiğini ve habitat kullanımlarının çeşitliliğini ortaya koyuyor. Özellikle avcı türler ile otçul türlerin aynı alanları nasıl paylaştığı, hareket saatleri ve tercih edilen yaşam alanları fotokapan kayıtlarıyla netleşiyor.

Bu doğal kayıtlar, türlerin insan kaynaklı rahatsızlıklardan ne ölçüde uzak kaldığını da göstermesi bakımından değerlidir; kameraların sağladığı kesintisiz gözlem, yerel ekosistemin dinamiklerini anlamaya yardımcı oluyor.

Koruma açısından önem:

Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'nün yürüttüğü bu gözlem çalışmaları, koruma planlarının geliştirilmesi ve yerel yönetimlerin karar süreçleri için önemli veri sağlıyor. Fotokapanlarla elde edilen görseller, tür çeşitliliğinin görünür kılınmasına ve kamuoyunda farkındalık yaratılmasına da katkı sunuyor.

Uzun vadede düzenli izleme programları, zarar görmüş veya baskı altındaki türlerin tespitine, habitat koruma önlemlerinin hedeflenmesine ve insan-yaban hayatı çatışmalarının azaltılmasına olanak tanıyacak nitelikte veri üretiyor.

DENİZLİ DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ORMANLIK ALANLARA YERLEŞTİRİLEN...

DENİZLİ DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ORMANLIK ALANLARA YERLEŞTİRİLEN FOTOKAPANLAR, KENTİN ZENGİN YABAN HAYATINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ. VAŞAK, KURT, GEYİK, YABAN KEÇİSİ, VE KEKLİKLER DOĞAL YAŞAM ALANLARINDA GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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