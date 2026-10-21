Muhtardan örnek müdahale: tulumla kahverengi kokarcaya karşı ilaçlama yaptı

DÜZCE (İHA) – Akçakoca ilçesinin Yukarı Mahalle Muhtarı Hasan Aydın, mahalle ve Tarihi Çarşı sokaklarında kişisel olarak yürüttüğü ilaçlama çalışmasıyla dikkat çekti. Aydın, koruyucu tulumunu giyip ilaçlama motorunu aracına yükleyerek sahaya indi.

Çalışmanın ayrıntıları:

Muhtar Aydın, mahalle düzeyinde süregelen uygulamanın parçası olarak sokak aralarında ve çarşı bölgesinde ilaçlama yaptı. Yapılan çalışma, özellikle kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında önem taşıyor; bu tür zararlılar tarımsal üretime ve yaşam alanlarına zarar verebiliyor.

Vatandaş tepkisi ve mahalle sorumluluğu:

Mahalle ihtiyaçlarına yönelik sorumluluk üstlenen muhtarın sahada bizzat yer alması, bölge sakinlerinden takdir topladı. Yerel düzeyde uygulanan bu tür müdahalelerin, toplumsal farkındalık ve hızlı müdahale açısından değerli olduğu vurgulanıyor.

Akçakoca'da yürütülen daha geniş çaplı çalışmalara ek olarak mahalle bazında yapılan ilaçlamalar, zararlı türlerle mücadelede tamamlayıcı rol oynuyor ve Aydın'ın örnek davranışı diğer yerel yöneticilere de örnek teşkil ediyor.

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE MUHTAR HASAN AYDIN, KULUMU GİYDİ ELİNE İLAÇLAMA MAKİNASINI ALARAK KAHVERENGİ KOKARCAYA KARŞI İLAÇLAMA YAPTI.