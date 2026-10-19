Muhtarlar gününde Bozkır'da yerel yönetim vurgusu

Tören programı:

Konya'nın Bozkır ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Anıt Meydanı'nda bir tören düzenlendi. Programa Bozkır Belediye Başkanı Nazif Karabulut, daire amirleri ve ilçede görev yapan mahalle muhtarları katıldı. Etkinlikte muhtarlık kurumunun yerel yönetimlerdeki önemi üzerinde duruldu.

Muhtarların rolüne ilişkin değerlendirme:

Programda konuşan Bozkır Muhtarlar Derneği Başkanı ve Karabayır Mahallesi Muhtarı Bünyamin Ünlü, "Devletin vatandaşa dokunan en sıcak eli ve vatandaşa en yakın idari birimi olan muhtarlarımız, mahallelerin gelişim ve değişim sürecine ortaklık ederek kamu hizmetlerinin halkımıza ulaştırılmasında önemli bir görevi yerine getirmektedir. Millet iradesiyle devletin şefkat elinin kesiştiği noktayı temsil eden muhtarlık, fedakarlık ve sevgi gerektiren zor bir görevdir" dedi.

Konuşmalarda muhtarların halkla devlet arasındaki bağlantı rolü ve yerel hizmetlerin ulaştırılmasındaki katkıları tekrarlandı. Katılımcılar, muhtarlık makamının hem idari hem de sosyal açıdan taşıdığı önemin altını çizdi.

Törenin kapanışı:

Program, Atatürk büstüne çelenk koyulması töreniyle sona erdi. Etkinlik, ilçede muhtarların ve yerel yöneticilerin bir araya gelmesiyle, kurumun toplum içindeki yerinin hatırlanmasına vesile oldu.

KONYA’NIN BOZKIR İLÇESİNDE 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA ANIT MEYDANI’NDA TÖREN DÜZENLENDİ.