Muhtarlar yerel demokrasinin en yakın temsilcisi

Cemal Korkmaz'tan 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajı:

Erzurum Muhtarlar Derneği Başkanı Cemal Korkmaz, 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda muhtarların mahalle ve köylerdeki rolüne dikkat çekti. Korkmaz, muhtarların hem vatandaşın gündelik ihtiyaçlarını tespit eden hem de kamu kurumlarıyla iletişimi sağlayan birinci dereceden temsilciler olduğunu belirtti.

muhtarların görevi ve önemi:

Korkmaz, muhtarların devlet ile vatandaş arasındaki doğrudan ilişkiyi kuran en yakın unsur olduğunu söyledi. Muhtarların talepleri yerinde tespit edip yetkili mercilere iletme, çözüm süreçlerini takip etme ve kamu hizmetlerinin en ücra noktalara kadar ulaşmasında aktif rol üstlenme sorumluluklarına vurgu yaptı. Muhtarlarımız, mahallelerimizde ve köylerimizde devletimizin gören gözü, işiten kulağıdır, ifadeleriyle bu rolü özetledi.

tarihi köken ve güncel bakış:

Mesajında muhtarlık kurumunun tarihine de değinen Korkmaz, muhtarlığın kuruluş tarihinin 19 Ekim 1829 olduğunu hatırlattı ve 19 Ekim 2015 tarihli genelgeyle bu tarihin Muhtarlar Günü olarak kabul edildiğini aktardı. Korkmaz ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘‘Benim her muhtarım kendi mahallesinin lideridir’’ sözünü anımsatarak muhtarların yerel demokrasideki liderlik vasfına işaret etti.

Korkmaz, muhtarlık teşkilatının Osmanlı'dan günümüze uzanan köklü bir yapı olduğunu, yerel yönetimler ve kamu kurumlarıyla iş birliği içinde vatandaşlara hizmet sunmayı sürdürdüğünü belirtti. Kendini yenileyen kamu kurumları arasında muhtarlığın, modern ve yenilikçi kamu yönetimi anlayışının mahalle ve köylere taşınmasında önemli katkı sağladığını ifade etti.

Son olarak Başkan Cemal Korkmaz, muhtarların emeğine ve yerel demokrasinin ilk basamağı olarak üstlendikleri görevlere teşekkür ederek tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

ERZURUM MUHTARLAR DERNEĞİ BAŞKANI CEMAL KORKMAZ, 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJDA, MUHTARLARIN DEVLET İLE VATANDAŞ ARASINDA ÖNEMLİ BİR KÖPRÜ GÖREVİ ÜSTLENDİĞİNİ BELİRTEREK, “MUHTARLARIMIZ, MAHALLELERİMİZDE VE KÖYLERİMİZDE DEVLETİMİZİN GÖREN GÖZÜ, İŞİTEN KULAĞIDIR” DEDİ.