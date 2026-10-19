muhtarlar yerel yönetimin temel taşlarını oluşturuyor

valinin mesajı:

Düzce Valisi Mehmet Makas, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda muhtarların kamu yönetimindeki yerini vurguladı. Makas mesajında muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü görevi gördüğünü belirterek, bu görevin yerel yönetim açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

muhtarlığın işlevi ve rolü:

Vali Makas, muhtarlık müessesesini hem idari birim hem de milli birlik sembolü olarak tanımladı. Mahalle ve köylerdeki ihtiyaç ve talepleri ilgili birimlere aktaran, mahallelerin huzur ve güvenliğini gözeten muhtarların yerel hizmet üretiminde vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Mesajında ayrıca son yıllarda muhtarlıkların işlevselliğinin arttığını ifade eden Makas, bu gelişmenin arkasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın doğrudan talimat ve yönlendirmelerinin bulunduğunu belirtti. Bu sayede muhtarların kamu yönetimi ve hizmet üretiminde daha etkin bir rol üstlendiğini kaydetti.

düzce özelinde çalışmalar ve kutlama:

Vali Makas, Türkiye’nin en genç vilayeti olan Düzce’mizde il genelindeki köy ve mahallerde görev yapan 393 muhtarımız ile birlik ve beraberlik içinde çalıştıklarını, vatandaşların ihtiyaç duyduğu yatırımların yapılması ve şehrin kalkınması için gayret gösterdiklerini vurguladı.

Makas mesajını, muhtarlık kurumunun tarihsel köklerine atıfta bulunarak sürdürdü ve sözlerini şu şekilde tamamladı: 'Muhtarlık müessesesi, sadece bir yönetim birimi değil, aynı zamanda milli bir birlik ve beraberlik sembolüdür. Tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü kutlar, sağlıklı, mutlu ve başarılı günler dilerim.'

Valinin açıklaması, yerel yönetime dair farkındalığı artırmayı ve muhtarların rolüne dikkat çekmeyi amaçlayan bir çağrı niteliği taşıdı.

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS, 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJDA, MUHTARLARIN DEVLET İLE VATANDAŞ ARASINDA KÖPRÜ GÖREVİ ÜSTLENDİĞİNİ VURGULADI.