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Muhtarlarla dayanışma: Kozan'da ortak masa, ortak gündem

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Muhtarlar Günü'nde muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerin ihtiyaçlarını ve belediyenin yürütülen çalışmalarını değerlendirdi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 09:59

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Muhtarlarla dayanışma: Kozan'da ortak masa, ortak gündem

Muhtarlar Günü buluşması Kozan Belediyesi ev sahipliğinde

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı Muhtarlar Günü dolayısıyla mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Program, belediyenin ev sahipliğinde düzenlenen yemek organizasyonu kapsamında gerçekleşti ve yerel yönetim ile mahalle temsilcileri arasındaki iletişimin güçlendirilmesine odaklandı.

Toplantıya katılanlar:

Programa Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kemal Karahan, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin, İlçe Müftüsü Mustafa Kaya, mahalle muhtarları ve basın temsilcileri katıldı. Katılımcılar, toplantıda mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarını ve ortak çözüm yollarını ele aldı.

Gündem ve değerlendirmeler:

Başkan Atlı, belediyenin imkanlarını Kozan'ın tüm mahallelerine hizmet ulaştırmak amacıyla kullandıklarını belirtti. Muhtarların taleplerini dinlediklerini ve ihtiyaçları öncelik sırasına göre ele aldıklarını ifade etti. Ayrıca muhtarların vatandaşlarla belediye arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini vurgulayarak Muhtarlar Günü'nü kutladı ve emekleri ile iş birlikleri için teşekkür etti.

Program, muhtarlara hediye takdim edilmesiyle sona erdi ve katılımcılar arasında karşılıklı görüş alışverişiyle sonlandırıldı.

KOZAN BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA ATLI, MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA MAHALLE MUHTARLARIYLA BİR ARAYA...

KOZAN BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA ATLI, MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA MAHALLE MUHTARLARIYLA BİR ARAYA GELDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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