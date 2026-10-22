Muhtarlarla ortak yol haritası: Marmaris'te birlik ve hizmet vurgusu

Marmaris'te muhtarlarla buluşma

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçede görev yapan muhtarları öğle yemeğinde ağırladı. Etkinlikte Başkan Yardımcıları Pelin Yaylalı ve Av. Tunç Telli ile Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Acar de yer aldı. Toplantı, ilçenin 30 mahallesinde görev yapan muhtarların bir araya gelmesiyle gerçekleşti.

katılımcılar ve toplantının hedefi:

Organizasyon, muhtarların mahalle düzeyindeki önceliklerini ve taleplerini doğrudan aktarmasına imkân sağladı. Belediye yönetimi, muhtarları vatandaşlarla kamu kurumları arasında köprü olarak tanımlayarak, hizmet planlamasında onların görüş ve geri bildirimlerini önceliklendirdi. Katılımcı kadronun genişliği toplantının yerel yönetim ile muhtarlar arasındaki bağları güçlendirmeyi amaçladığını gösterdi.

yerel yönetimde iş birliği vurgusu:

Başkan Ünlü, muhtarların mahalle ihtiyaçlarını belirlemedeki rolüne dikkat çekerek, "Öncelikli ihtiyaçları belirleyerek çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz. Bu noktada sizlerin bizlere yol göstericiliği çok önemli. Hayata geçireceğimiz hizmetlerde en önemli yol göstericimiz sizlersiniz. İş birliğiniz ve katkılarınız için teşekkür ediyorum" sözleriyle teşekkür etti. Belediye yetkilileri, muhtarlarla düzenli iletişimin hizmetlerin etkinliği ve önceliklendirilmesi açısından kritik olduğunu belirtti.

Toplantı, hem mevcut çalışmaların değerlendirilmesine hem de önümüzdeki dönemde mahalle bazlı hizmetlerin planlanmasına zemin hazırladı.

BAŞKAN ÜNLÜ MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ