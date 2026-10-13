muhtarlık bürosunu 5 bin kitapla mini kütüphaneye dönüştürdü

muhtarlık bürosu kütüphaneye dönüştü

Amasya’nın Gökmedrese Mahallesi muhtarı Cem Yeni, satın alıp topladığı kitaplarla muhtarlık bürosunu bir mini kütüphaneye çevirdi. Mahalle sakinlerinin ve özellikle gençlerin okuma alışkanlığı kazanmasını amaçlayan uygulama, yerel düzeyde örnek bir sosyal sorumluluk projesi olarak dikkat çekiyor.

başlangıç ve amaç:

Mahallenin nüfusunun 3 bine yakın olduğu bölgede, gençlerin şehir tanıtımı ve tarih kitaplarına olan ilgisi muhtarı harekete geçirdi. 15 yıl önce başlayan çalışma sürecinde Yeni, ihtiyaç duydukça kitap satın aldı ve raflara yerleştirdi. Destek verenlerin katkısıyla kitap sayısı zaman içinde artarak 5 bini buldu.

kütüphanenin işleyişi:

Muhtarlığa başvuranlara, ihtiyaç ve taleplerine göre Kur’an-ı Kerim, hikâye kitapları, romanlar ve şehri tanıtan tarih kitapları gibi farklı türlerde eserler veriliyor. Hizmet alanlara ayrıca çay ve kahve ikramında bulunuluyor; bu da mekânı sadece kitap alma noktasından öte bir buluşma ve sohbet alanına dönüştürüyor.

53 yaşındaki ve evli, 2 çocuk babası olan Cem Yeni, 17 yıldır mahalleyi yönettiği bürosunda böyle bir sosyal sorumluluğu yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor. Yeni, uygulamanın amacını gençlerin düzenli okumaya başlaması ve toplum içinde okumaya verilen değerin artması olarak özetliyor.

Projeye gösterilen ilgi ve katılım, benzer küçük ölçekli kütüphanelerin mahalle bazında yaygınlaşabileceğine dair umut veriyor. Muhtarlığın kapıları, kitaplara ulaşmak isteyen herkes için açık tutuluyor.

5 bin kitap toplayıp muhtarlığı mini kütüphaneye dönüştürdü