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Muhtarlıkta dönüşüm: muhtarlar dijital çağda güçleniyor

Mustafa Öztürk, Muhtar Bilgi Sistemi ve özlük haklarındaki iyileştirmeler sayesinde muhtarların 'altın çağ' yaşadığını; yasalar ve tüzel kişilik taleplerinin hızla sonuçlanmasını beklediklerini söyledi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 11:03

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Muhtarlıkta dönüşüm: muhtarlar dijital çağda güçleniyor

Atatürk Anıtı'nda saygı ve kutlama

Samsun'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende muhtarlar çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende muhtarlar adına konuşan Mustafa Öztürk, Muhtarlar Günü'nün 10. yılının gururunu yaşadıklarını belirtti.

muhtar bilgilendirme ve kurumsallaşma:

Öztürk, son yıllarda yapılan düzenlemeler ve uygulamaya alınan sistemlerin muhtarlık görevini güçlendirdiğini vurguladı. Özellikle Muhtar Bilgi Sistemi'nin hayata geçirilmesinin, başlatıldığı ilk günden itibaren olumlu sonuçlar verdiğini söyleyen Öztürk, hizmet kalitesinin artması ve taleplerin elektronik ortamda takip edilebilmesinin muhtarlık faaliyetlerini kolaylaştırdığını ifade etti.

haklar, talepler ve beklentiler:

Muhtarlık müessesesinin kurumsallaşması yönünde atılan adımların önemine dikkat çeken Öztürk, özlük haklarındaki iyileştirmelerin muhtarlığı daha cazip hale getirdiğini kaydetti. Köy muhtarlıklarına tüzel kişiliğin yeniden verilmesi ve meclis ile komisyonlarda bekleyen yasaların bir an önce çıkarılmasının en öncelikli talepleri arasında olduğunu dile getirdi. Öztürk, 1829'dan bugüne kadar varlığını sürdüren bu müessesenin dijital gelişim döneminde yeni düzenlemelerle güçlendirildiğini belirterek, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere şükranlarını sundu.

programın devamı ve katılımcılar

Törenin ardından muhtarlar Kıranköy Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret etti. Programa Samsun Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Eyüp Çakır ile çok sayıda mahalle muhtarı katıldı ve etkinlik toplu anma ve görüş alışverişi ile sonlandı.

SAMSUN MUHTARLAR DERNEĞİ BAŞKANI MUSTAFA ÖZTÜRK, SON YILLARDA YAPILAN İYİLEŞTİRME VE...

SAMSUN MUHTARLAR DERNEĞİ BAŞKANI MUSTAFA ÖZTÜRK, SON YILLARDA YAPILAN İYİLEŞTİRME VE DÜZENLEMELERLE MUHTARLARIN ALTIN ÇAĞINI YAŞADIĞINI SÖYLEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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