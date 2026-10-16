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Mümine Hatun Mahallesi'nde park tartışması hastaneye uzandı

Karaman'da Mümine Hatun Mahallesi'ndeki 75. Yıl Parkı'nda iki grup arasında çıkan kavga büyüdü; E.G. (34) bacağından bıçaklandı, şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 09:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Mümine Hatun Mahallesi'nde park tartışması hastaneye uzandı

Mümine Hatun Mahallesi'nde parkta bıçaklı saldırı

Karaman'da, Mümine Hatun Mahallesi'ndeki 75. Yıl Parkı'nda iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi bacağından bıçaklanarak yaralandı.

olayın seyrine ilişkin bilgiler:

Edinilen bilgiye göre parkta bir araya gelen iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine E.G. (34) bacağından bıçaklanarak yaralandı. Olayın yaşandığı alan park olması nedeniyle çevredeki vatandaşların müdahale ettiği ve ihbarla emniyet ile sağlık ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

müdahale ve soruşturma:

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı E.G., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayın ardından çalışma başlatarak kavgaya karıştığı ileri sürülen şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

KARAMAN&#039;DA İKİ GRUP ARASINDA PARKTA ÇIKAN TARTIŞMANIN KAVGAYA DÖNÜŞMESİ SONUCU BİR KİŞİ BACAĞINDAN...

KARAMAN'DA İKİ GRUP ARASINDA PARKTA ÇIKAN TARTIŞMANIN KAVGAYA DÖNÜŞMESİ SONUCU BİR KİŞİ BACAĞINDAN BIÇAKLANARAK YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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