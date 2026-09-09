Muradiye'de altyapı çalışmaları sürecinde su abonelerine yüzde 50 indirim kararı

MASKİ genel kurulunda Muradiye kararı:

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesinde yürütülen kapsamlı altyapı yatırımı ele alındı. Meclis üyelerinin oy birliğiyle alınan karara göre, altyapı çalışmaları süresince abonelere kolaylık sağlanması amacıyla indirim uygulanacak.

çalışmaların ilerleyişi:

Başkan Dutlulu, Muradiye projesinin kapsamına ilişkin bilgi vererek çalışmaların %35 seviyesini geçtiğini ve 1-2 hafta içinde %40'a ulaşmasının beklendiğini aktardı. Mahallede 20 ayrı noktada devam eden işlerde hatların çok eski olduğuna, zaman zaman su patlakları ve yol kazılarının yaşandığına dikkat çekildi. Bu durumların toz, toprak ve ulaşım sorunlarına yol açtığı vurgulanırken, Dutlulu halkın gösterdiği anlayış için teşekkür etti ve projenin Muradiye'nin uzun vadeli geleceğini güvence altına alacağını söyledi.

indirim detayları:

Toplantıda kabul edilen uygulamaya göre, Muradiye mahallesindeki mesken ve işyeri abonelerinin tarifelerinde geçici indirim öngörüldü. Buna göre meskenlerde 12 metreküp, iş yerlerinde 10 metreküp üst sınır alınarak bu hacimlere yüzde 50 indirim uygulanacak. İndirimin uygulama süresi altyapı çalışmalarının tamamlanacağı tarih olarak belirlenen 30 Haziran 2027ye kadar olacak.

Başkan Dutlulu ayrıca projenin hazırlanması, kredi temini ve ihalenin yürütülmesinde emeği geçen belediye başkanlarına, MASKİ çalışanlarına ve Büyükşehir bürokratlarına teşekkür etti. Alınan kararın mahalle sakinlerinin çalışmalar nedeniyle yaşadığı sıkıntıları hafifletmeyi hedeflediği belirtildi.

MASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YUNUSEMRE İLÇESİ MURADİYE MAHALLESİ’NDE BAŞLATILAN DEV ALTYAPI ÇALIŞMALARI HIZ KESMEDEN DEVAM EDERKEN ÇALIŞMALAR SÜRECİNDE ABONELERE KOLAYLIK SAĞLAMAK AMACIYLA ÖNEMLİ BİR KARARA İMZA ATILDI. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU, MECLİS ÜYELERİNİN TAM DESTEĞİYLE MURADİYE’DE MESKENLER VE İŞYERLERİNDE ABONELERE YÜZDE 50 İNDİRİM UYGULANMASINA OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİĞİNİ AÇIKLADI.