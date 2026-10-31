Muradiye'de altyapı sorunu sıcak asfaltla kışa hazırlanıyor

muradiye’de kışa hazırlık:

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen kapsamlı altyapı çalışmaları kapsamında, Muradiye Mahallesinde yağışların günlük yaşamı etkilemesini önlemek amacıyla sıcak asfalt serimine başlandı. Çalışmaların hedefi, kış dönemi öncesinde ulaşımın aksamamasını sağlamak ve mahalle sakinlerinin geçici mağduriyetlerini azaltmaktır.

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri sıcak asfalt uygulamalarına başladı. İlk etapta İstasyon Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Tarla Sokakta yürütülen serimlerle yolların kısa sürede vatandaşların kullanımına açılması planlanıyor.

çalışmanın kapsamı ve sonraki adımlar:

Yetkililer, uygulanan sıcak asfaltın altyapı yatırımı tamamlanana kadar geçici bir çözüm niteliğinde olduğunu belirtiyor. Fen işleri ekipleri tarafından yapılan serimin ardından, altyapı çalışmaları tamamen bittiğinde bölgeye kalıcı sıcak asfalt ve kilit parke taşı uygulamalarının yapılacağı ifade edildi. Bu yaklaşım, hem mevcut mevsim koşullarında ulaşımı güvence altına almayı hem de uzun vadede kalıcı düzenlemeler sağlamayı amaçlıyor.

mahalle sakinlerinin görüşleri ve beklentiler:

Turgut Tunç, mahallede 15 yıldır esnaflık yaptığını belirterek çalışmalardan memnuniyet duyduklarını aktardı: "Mahallemizde büyük altyapı sorunlarımız vardı. Yapılan bu asfalt çalışması esnaf olarak bizim için çok önemli. Çalışmalardan memnunuz. Muradiye için daha iyisini bekliyoruz. Asfaltın şu anda yapılması biz esnaflar açısından büyük önem taşıyor".

Aysel Akgöz ise altı yıldır Muradiye'de yaşadığını söyleyerek duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Muradiye’de gerçekten zor durumdaydık. Bu kış bizi zor günlerin beklediğini düşünüyorduk. Bugün mutluyuz, çok sevinçliyiz. Belediyemiz güzel işler yapıyor. Çalışmalar bugün başladı, inşallah devamı da gelir. Her şeyin güzel olacağına inanıyorum ve güveniyorum".

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da uygulamaya ilişkin olarak, "Muradiye’de sıcak asfalt çalışmalarımız başladı. Manisa tarihinin en büyük altyapı yatırımlarından birini gerçekleştirdiğimiz Muradiye’de altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Yağışlarla birlikte mahalle sakinlerimizin mağduriyet yaşamaması ve ulaşımın aksamaması için birçok cadde ve sokakta sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyoruz. Yıllardır sorunlarıyla baş başa bırakılan Muradiye’de artık hiçbir ihtiyacı görmezden gelmiyoruz. Altyapısından üstyapısına mahallemizin ihtiyaçlarını karşılamak, yılların birikmiş sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz. Ekiplerimiz, asfalt çalışmaları tamamlanıncaya kadar Muradiye’de olacak. Daha yaşanabilir bir Muradiye için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Mahalledeki sıcak asfalt serimi, kış ve yağışlı dönem öncesinde günlük yaşamın devamlılığını sağlamaya yönelik pratik bir adım olarak öne çıkıyor. Altyapı yatırımları tamamlandığında ise bölge halkı için kalıcı üstyapı düzenlemeleri yapılmış olacak.

İSTASYON CADDESİ, CUMHURİYET CADDESİ VE TARLA SOKAK’TA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARLA ULAŞIMIN AKSAMAMASI HEDEFLENİYOR.