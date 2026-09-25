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Muratlı'da gıda denetimleri sıklaştı: sahte ve tağşişe karşı adım adım takip

Muratlı'da 'Gıda Güvenliği-1' operasyonunda Tarım ve Orman ile İlçe Emniyet ekipleri et, süt ürünleri ve lokantaları sahte ve tağşişe karşı denetledi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 11:52

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Muratlı'da gıda denetimleri sıklaştı: sahte ve tağşişe karşı adım adım takip

Muratlı'da gıda güvenliğine ilişkin kapsamlı denetim

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak ve güvenli gıdaya erişimi sağlamak amacıyla ortak bir denetim gerçekleştirdi. Çalışma, ülke genelinde yürütülen 'Gıda Güvenliği-1' operasyonu kapsamında yapıldı.

Hangi işletmeler denetlendi:

Denetimler, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri satan işletmelerin yanı sıra lokanta ve birahaneleri kapsadı. Ekipler, satışa sunulan ürünlerde sahte ve tağşiş olup olmadığını, hijyen koşullarını, işletmelerin kayıtlılık ve izlenebilirlik şartlarını kontrol etti.

Uygulanan tedbirler ve yaptırımlar:

Kontroller sırasında kurallara uymayan işletmelere ilk aşamada uyarı yapıldı; eksikliklerini gidermeyenlere ise 5996 sayılı Kanun çerçevesinde idari para cezası uygulandı. Yetkililer, tespit edilen risklere yönelik kayıt tutulduğunu ve gerektiğinde daha kapsamlı inceleme yapılacağını belirtti.

Yetkili kurumlar, denetimlerin vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi için yıl boyunca kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Denetimlerin sıklaştırılmasıyla sahte ve tağşişin önlenmesinin hedeflendiği bildirildi.

TEKİRDAĞ&#039;IN MURATLI İLÇESİNDE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, HALK...

TEKİRDAĞ'IN MURATLI İLÇESİNDE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, HALK SAĞLIĞINI KORUMAK VE GÜVENLİ GIDAYA ERİŞİMİ SAĞLAMAK AMACIYLA ÜLKE GENELİNDE YÜRÜTÜLEN "GIDA GÜVENLİĞİ-1" OPERASYONU KAPSAMINDA İLÇEDE TİTİZ BİR DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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