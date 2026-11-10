muratpaşa atatürk kent meydanı'nda anma töreni düzenlendi

Muratpaşa'da anma töreni

Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen törenle andı. Sabah saatlerinde bir araya gelen belediye personeli ve kent sakinleri, anma programına katılarak ortak saygı duruşunda bulundu.

törenin akışı ve katılımcılar:

Tören, Muratpaşa Belediye Başkan Vekili Canan Keleş'in, Kıbrıs Gazisi Mehmetşükrü Sarıdağ ile birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Katılımcılar arasında belediye çalışanları ve çok sayıda kent sakini yer aldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenlerle birlikte meydandakiler saygı duruşuna geçti; bayraklar yarıya indirildi ve törende İstiklal Marşı okundu.

konuşma ve verilen mesaj:

Belediye Başkan Vekili Canan Keleş, törende yaptığı konuşmada Atatürk'ün yalnızca bağımsızlık mücadelesinin öncüsü olmadığını, Cumhuriyet ile birlikte gelecek nesillere yol gösteren ve kalıcı değerler bırakan lider olduğunu vurguladı. Keleş, halkın bağımsızlık ve özgürlük mücadelesindeki yerini ve Atatürk'ün ulusal hafızadaki önemini dile getirirken katılımcılara şu sözü verdi: Sana söz veriyoruz Atam. Bu ülkenin umuduna, Cumhuriyet’in değerlerine ve senin aydınlık mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Tören, anma ritüellerinin ardından düzenli ve saygılı bir şekilde sonlandırıldı. Muratpaşa'daki program, Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin yerel düzeyde hatırlanması ve korunması yönündeki kararlılığa işaret etti.

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ CANAN KELEŞ'İN, KIBRIS GAZİSİ MEHMETŞÜKRÜ SARIDAĞ EŞLİĞİNDE ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK SUNMASIYLA BAŞLAYAN TÖRENDE BELEDİYE PERSONELİ VE ÇOK SAYIDA KENT SAKİNİNİN KATILDIĞI TÖRENDE, SAAT 09.05'TE ÇALAN SİRENLERLE BİRLİKTE SAYGI DURUŞUNA GEÇİLDİ.