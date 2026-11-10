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Efeler'de 10 kasım anması: Atatürk için iki dakikalık saygı duruşu

Efeler Belediyesi, 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88'inci yılında hizmet binası önündeki törenle saygıyla andı; 09.05'te iki dakika duruldu.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 11:11

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Efeler'de 10 kasım anması: Atatürk için iki dakikalık saygı duruşu

Efeler'de 10 kasım anması: Atatürk için iki dakikalık saygı duruşu

Efeler Belediyesi çalışanları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88'inci yıl dönümünde Efeler Belediye hizmet binası önünde düzenlenen törenle andı.

törenin katılımcıları ve düzeni:

Törene belediye çalışanları, birim amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Aydın Valiliği'nce düzenlenen resmi törene katıldığı için belediye önündeki anma töreninde başkan yardımcıları hazır bulundu.

siren ve anma anı:

Saat 09.05'te çalan siren sesleriyle kentte hayat kısa süreliğine durdu ve Atatürk'ün aziz hatırası için iki dakika boyunca saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile tören sona erdi.

EFELER BELEDİYESİ ÇALIŞANLARI, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü VEFATININ 88’İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE EFELER...

EFELER BELEDİYESİ ÇALIŞANLARI, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü VEFATININ 88’İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE EFELER BELEDİYE HİZMET BİNASI ÖNÜNDE DÜZENLENEN TÖRENLE ANDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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