Efeler'de 10 kasım anması: Atatürk için iki dakikalık saygı duruşu

Efeler Belediyesi çalışanları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88'inci yıl dönümünde Efeler Belediye hizmet binası önünde düzenlenen törenle andı.

törenin katılımcıları ve düzeni:

Törene belediye çalışanları, birim amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Aydın Valiliği'nce düzenlenen resmi törene katıldığı için belediye önündeki anma töreninde başkan yardımcıları hazır bulundu.

siren ve anma anı:

Saat 09.05'te çalan siren sesleriyle kentte hayat kısa süreliğine durdu ve Atatürk'ün aziz hatırası için iki dakika boyunca saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile tören sona erdi.

EFELER BELEDİYESİ ÇALIŞANLARI, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü VEFATININ 88’İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE EFELER BELEDİYE HİZMET BİNASI ÖNÜNDE DÜZENLENEN TÖRENLE ANDI.