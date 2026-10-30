Muratpaşa kaymakamı İhsan Kara için Konya'da son görev töreni

Olayın gelişimi:

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde görev yapan Kaymakam İhsan Kara (61), geçtiğimiz akşam saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonrası sağlık ekipleri tarafından müdahale edilerek ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen Kara, hastanede yaşamını yitirdi. 2024 yılından bu yana Muratpaşa'da kaymakam olarak görev yapan Kara'nın ani vefatı ilçede ve kurumlarda derin üzüntü yarattı.

Cenaze süreci ve nakil:

Kara'nın naaşı önce Antalya Valiliği'nde düzenlenen törene getirildi; buradaki anma ve uğurlama işlemlerinin ardından memleketi Konya'ya gönderildi. Nakil sonrası cenaze töreni için hazırlıklar yapıldı ve merhumun yakınları ile kurum temsilcileri törenlere katıldı.

Cenaze töreni ve katılımcılar:

Naaş, Merkez Karatay ilçesindeki Hacıveyis Zade Camii'ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından İhsan Kara toprağa verildi. Törene katılanlar arasında Konya Valisi İbrahim Akın, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Mersin Valisi Atilla Toros ve eski İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş ile ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, valilik ve kaymakamlık personeli ile siyasi partilerin milletvekilleri yer aldı.

Merhumun yakın çevresi, mesai arkadaşları ve yerel yönetim temsilcileri, törende duydukları üzüntüyü ve taziye mesajlarını paylaştı. Resmi törenler tamamlandıktan sonra toprağa verilen Kara'nın vefatı, görev yaptığı Muratpaşa ilçesinde etkili bir üzüntü kaynağı oldu.

ANTALYA'DA GEÇTİĞİMİZ GECE SAATLERİNDE KALP KRİZİ GEÇİRİP KALDIRILDIĞI HASTANEDE DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALELERİNE RAĞMEN KURTARILAMAYARAK HAYATINI KAYBEDEN MURATPAŞA İLÇE KAYMAKAMI İHSAN KARA MEMLEKETİ KONYA'DA KILINAN CENAZE NAMAZININ ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİ.