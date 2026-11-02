Kilosunu mücadeleye çeviren milli kick boksçu Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor

Kastamonulu sporcu 86 kiloda Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek

Kastamonu'da 13 yaşında kilo vermek amaçlı başladığı kick boksta kısa sürede yükselen Asrın Fırat Yaman, bugün milli takım formasını giymeye hak kazandı. 21 yaşındaki sporcu, kariyerinde 4 Türkiye şampiyonluğu ile birlikte Balkan ve Dünya Kupası zaferleri elde etti. 2026 Türkiye şampiyonalarında topladığı puanlarla milli takıma seçilen Yaman, 6-15 Kasım 2026 tarihlerinde Kuzey Makedonya'da düzenlenecek Avrupa Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda 86 kilo Low Kick kategorisinde ringe çıkacak.

başlangıç ve yükseliş:

Asrın, başladığında hedefinin yalnızca kilolarından kurtulmak olduğunu söylüyor: '8 yıldır sporla uğraşıyorum. Şu an aktif olarak milli sporcuyum. 4 Türkiye şampiyonluğum bulunuyor. Balkan şampiyonluğum ve Dünya Kupası şampiyonluklarım bulunuyor.' Antrenörü Eldar Elizade ile 2018'den beri süren çalışması, genç sporcunun yeteneğini geliştirdi ve sporu bırakmayıp başarılı bir kariyere yönelmesini sağladı. Kaynak metinde belirtilen başarılar ve tarihler, Yaman'ın düzenli gelişimini ve üst düzey müsabakalarda edindiği deneyimi gösteriyor.

hazırlık yoğunluğu ve hedefler:

Hazırlık döneminde Yaman, antrenörü Elizade yönetiminde hafta içi altı gün, sabah ve akşam olmak üzere çift çalışma düzeni uyguluyor. Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi olması nedeniyle idman programları üniversite takvimiyle uyumlu hale getiriliyor. Yaman, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı birinci hedef olarak belirtiyor: 'İnşallah önümüzdeki Avrupa Şampiyonası’nda da bayrağımızı en yükseklerde dalgalandıracağız.'

Elizade, sporcusunun disiplinine dikkat çekerek, Yaman'ın akran zorbalığına rağmen gösterdiği azim sayesinde bu konuma geldiğini vurguladı. Antrenör, kulübün büyüklerde iki kota aldığını ve Asrın'ın yıllardır kıl payı kaçırdığı vizeyi bu sene almayı başardığını aktardı. Yaman'ın aynı zamanda antrenöre yardımcı olarak takıma katkı verdiği, kamp düzeyinde bir program takip edildiği ve haftada bir gün tek idman, bir gün dinlenme düzeni bulunduğu belirtildi.

Hazırlık sürecinde rakip analizi ve eksiklerin giderilmesine yoğunlaşıldığı, sakatlanma riskinin yüksek olduğu 86 kilo Low Kick kategorisinde özel koruma ve teknik çalışmalara ağırlık verildiği kaydedildi. Elizade, branşın popülerliğine değinerek Türkiye'de yüksek lisans sayısına sahip olduğunu ve sporun fiziksel risklerine rağmen çok sevildiğini ifade etti.

Hem milli formayı taşımak hem de ülkeyi uluslararası turnuvalarda en üst seviyede temsil etmek Yaman ve ekibinin ortak motivasyonu. Antrenörün sözleriyle, 'İnşallah o bayrağımızı dikeceğiz. İstiklal Marşı’mızı okutacağız.' hedefi, takımın önündeki turnuvaya hazırlık sürecini ve motive yapısını özetliyor.

Asrın Fırat Yaman için önümüzdeki Avrupa Şampiyonası, kariyerinde yeni bir eşik olma niteliği taşıyor. Genç sporcunun disiplinli çalışma düzeni, antrenör desteği ve geçmişte elde ettiği ulusal ile uluslararası dereceler, onu eleme ve madalya umutları yüksek bir aday haline getiriyor. Türkiye'yi 86 kilo Low Kick kategorisinde temsil edecek Yaman'ın performansı, hem bireysel kariyeri hem de Türkiye kick boksu açısından yakından takip edilecek.

KASTAMONU'DA 13 YAŞINDA KİLO VERMEK İÇİN BAŞLADIĞI KİCK BOKSTA ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATAN ASRIN FIRAT YAMAN, MİLLİ TAKIMA KADAR YÜKSELDİ.