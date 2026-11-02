Salihlili judocular Manisa'da altı madalyayla döndü

turnuva ve katılım:

Manisa'da, 3 yıl önce hayatını kaybeden milli judocu ve antrenör Ali Atmaca anısına düzenlenen İller Arası Judo Turnuvası'na 16 ilden yaklaşık 300 sporcu katıldı. Turnuva genç judocuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

salihlili sporcuların madalya dağılımı:

Salihli'yi temsil eden sporcular toplam 6 madalya kazanarak dikkat çekti: 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz. Altın madalyaları 81 kiloda Mahmut Madan ve 52 kiloda Derin Ela Çakmak elde etti.

Gümüş madalyalar 46 kiloda Umut Durmaz, +63 kiloda Irmak Yıldız ve 73 kiloda Nazif Efe Alper tarafından kazanıldı. 63 kiloda Nesibenur Özkul ise bronz madalya ile podyuma çıktı.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, dereceye giren sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Elde edilen sonuçlar ilçenin judo alanındaki istikrarını ve genç sporcuların potansiyelini göstermesi bakımından önem taşıyor.

MANİSA’DA, MİLLİ JUDOCU VE ANTRENÖR ALİ ATMACA ANISINA DÜZENLENEN İLLER ARASI JUDO TURNUVASI’NA KATILAN SALİHLİLİ SPORCULAR, 2 ALTIN, 3 GÜMÜŞ VE 1 BRONZ OLMAK ÜZERE TOPLAM 6 MADALYA KAZANARAK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.