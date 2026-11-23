Muş ovası sağanak sonrası tarlaları göle çevirdi

Kentte etkili olan sağanak yağışın ardından Muş Ovasının bazı bölümleri geniş çaplı su birikintileriyle kaplandı. Yağışın etkisiyle ovanın bazı kısımlarında oluşan birikintiler, bölgeyi adeta göle çevirdi.

su birikintilerinin görünümü:

Ovada oluşan su birikintileri, yer yer küçük göletler oluşturdu. Yoğun yağış sonrası yüzey suları geniş alanlara yayılarak tarlaların büyük kısmında su toplandığı gözlemlendi; bu görüntüler ovanın normal görünümünü değiştirdi.

etkilenen alanlar ve sonuçları:

Yağış sonrasında ovanın geniş alanlarının suyla kaplandığı, bazı bölümlerin geçici olarak su altında kaldığı belirtildi. Oluşan su birikintileri tarla kullanımı ve ulaşım üzerinde kısa süreli aksamalara yol açabilecek nitelikte. Bölgedeki suyun çekilmesi ve durumun normalleşmesi için zaman gerektiği not edildi.

YAĞIŞIN ARDINDAN OVANIN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜN SU ALTINDA KALDIĞI GÖRÜLÜRKEN, GENİŞ ALANLARA YAYILAN SULAR BÖLGEYİ ADETA GÖLE DÖNÜŞTÜRDÜ.