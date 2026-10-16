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Tekirdağ'da eylülde gayrimenkul hareketliliği: konut satışları 3 bin 943'e ulaştı

Tekirdağ'da 2026 eylülünde 3.943 konut ve 365 iş yeri satışı gerçekleşti; konutların 1.718'i ilk el, 2.225'i ikinci el, 757'si ipotekliydi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 15:52

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EDİTÖR: Berk Doğan

Tekirdağ'da eylülde gayrimenkul hareketliliği: konut satışları 3 bin 943'e ulaştı

Tekirdağ'da eylül ayı satışları:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Tekirdağ'da 2026 yılı eylül ayında 3 bin 943 konut ve 365 iş yeri satışı gerçekleştirildi. Konut satışlarının bin 718'i ilk el, 2 bin 225'i ikinci el olarak kayıtlara geçti.

satış türleri ve yerel dağılım:

Kentte iş yeri satışları içinde 150 ilk el, 215 ikinci el kayıtlandı. Konutlarda ise ipotekli satışlarla ilgili olarak 757 işlem yapılırken, diğer satış türleriyle 3 bin 186 konut el değiştirdi; bu veriler toplam satış hacmini ortaya koyuyor.

ipotekli satışlar ve iş yeri verileri:

İpotekli konut satışlarının toplam içindeki payı dikkat çekerken, iş yeri satışlarında 10 adet ipotekli, 355 adet ise diğer satış türlerinde kaydedildi. Bu dağılım hem konut hem de ticari gayrimenkulde kredi bağlantılı işlemlerin sınırlı ama belirgin olduğunu gösteriyor.

ülke genelinde eğilimler:

Türkiye genelinde eylül ayında 51 bin 519 ilk el ve 90 bin 871 ikinci el konut satışı gerçekleşti. İlk el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 artarken, ikinci el konut satışları yüzde 15,3 azaldı. İş yeri satışlarında ise 5 bin 789 ilk el, 11 bin 556 ikinci el satış yapıldı; ipotekli iş yeri satışları 683, diğer satış türleriyle 16 bin 662 iş yeri el değiştirdi.

TEKİRDAĞ’DA 2026 YILI EYLÜL AYINDA 3 BİN 943 KONUT VE 365 İŞYERİ SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. KONUT...

TEKİRDAĞ’DA 2026 YILI EYLÜL AYINDA 3 BİN 943 KONUT VE 365 İŞYERİ SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. KONUT SATIŞLARININ 1.718’İ İLK EL, 2.225’İ İKİNCİ EL OLARAK KAYITLARA GEÇTİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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