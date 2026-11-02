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Mustafakemalpaşa'da kamyonun çarptığı ev yıkıldı: enkaz altında bir kişi hayatını kaybetti

Mustafakemalpaşa'da kontrolden çıkan kamyonun çarptığı ev yıkıldı; enkaz altında kalan Barış Bozan öldü, sürücü Ender Z. hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 11:10

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Mustafakemalpaşa'da kamyonun çarptığı ev yıkıldı: enkaz altında bir kişi hayatını kaybetti

Mustafakemalpaşa ilçesinde sürücünün kontrolünü kaybettiği kamyonun bir eve çarpması sonucu yaşanan çökmeyle, enkaz altında bir kişi yaşamını yitirdi.

Olayın oluşu:

Olay, Lalaşahin Mahallesi Musa Uzel Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre Ender Z. yönetimindeki ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyon sürücünün kontrolünden çıkarak bir eve çarptı. Çarpmanın etkisiyle söz konusu ev yerle bir olurken, kamyon da yan yattı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbarın ardından olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yıkılan evin altında yapılan arama sonucu Barış Bozan’ın cansız bedenine ulaştı ve enkaz altından çıkardı.

Ender Z. ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kamyondan çıkarılarak 112 ambulansıyla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine götürüldü. Enkaz altından çıkarılan Barış Bozan’ın cansız bedeninin savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılacağı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma ve tahkikatın sürdüğü, kazanın nedenine ilişkin detayların yapılacak incelemelerin ardından netleşeceği belirtildi.

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Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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