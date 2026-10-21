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Mutfağını markaya çeviren çikolata atölyesi kadın girişimcilerin becerilerini artırıyor

Amasya'da 14 kadına verilen 'Mutfağını markaya dönüştür' eğitimi; el yapımı çikolata, gıda hijyeni, dijital satış ve markalaşma, sürdürülebilir girişimcilik için.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 09:37

GÜNCELLEME: 21 Ekim 2026 - 09:39

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Mutfağını markaya çeviren çikolata atölyesi kadın girişimcilerin becerilerini artırıyor

Ev mutfaklarından ticarete: eğitimle markalaşma hedefleniyor

Amasya'da evlerinde yemek ve unlu mamuller üreten ve sosyal medya üzerinden satış yapan kadınlara yönelik düzenlenen çikolata eğitimi, katılımcıların üretim becerilerini ve iş yönetimini güçlendirmeyi amaçlıyor. 14 kadının katıldığı program, 'Mutfağını markaya dönüştür' başlığıyla hayata geçirildi ve hem üretim hem de satış süreçlerine odaklandı.

Eğitimin kapsamı ve uygulamalı dersler:

Program, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) teknik desteğiyle, Amasya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Amasya Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Amasya Turizm Derneği iş birliğiyle gerçekleştirildi. Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu aşçılık bölümü mutfağında yürütülen eğitimde; profesyonel çikolata üretimi, temel gastronomi, gıda hijyeni, ürün standardizasyonu, dijital satış, markalaşma, maliyet hesaplama ve fiyatlandırma ile gıda üretim izinleri ve yasal süreçler konularında bilgi verildi.

Uygulamalı çikolata yapımı ve katkısız üretim:

Eğitimlerde özellikle gıda katkı maddesi bulunmayan el yapımı çikolataların hazırlanışına ilişkin püf noktalar uygulamalı olarak gösterildi. Dr. Öğretim Üyesi Seda Nur Keskin, katılımcıların sosyal medya ve mutfak deneyimlerinin öğrenme sürecini kolaylaştırdığını belirterek, 'Bu eğitim sonrası kendi işyerlerini açabilir ya da evde el emeği çikolata yapabilirler' dedi.

Keskin ayrıca çikolataya dair şu değerlendirmeyi paylaştı: 'Türkler çikolatayı ve tatlıyı çok seviyor. Çikolatayı sevmeyen yoktur. Çünkü vücuttaki mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin hormonunu yükseltiyor. Eğitimlere katılanlardan mutsuz olanı da hiç görmedim.'

Katılımcı deneyimleri ve gelecek planları:

Ablasının yanına eğitimlere katılan Esma Çalışkan, eğitimlerin keyifli geçtiğini ve birçok çikolata çeşidini üretip öğrendiklerini söyledi; evde üretim yaparak sipariş almayı planladığını belirtti. Sosyal medya üzerinden siparişler alıp satış yapan Emine Akyıldız da eğitimin kendilerini geliştirme açısından faydalı olduğunu ifade etti.

Amasya Turizm Derneği Başkanı Hicabi Bağçuvan ise katılımcı seçiminde sosyal medyayı aktif kullananlara öncelik verdiklerini, talep olduğunu ve eğitimlerin devam edeceğini vurguladı: 'Talep var. Eğitimlerin arkası gelecek. Merak etmesinler. Onlar için de kurslar düzenleyeceğiz.'

Program yetkilileri, kısa vadede katılımcıların hem ürünlerini markalaştırarak ekonomik değere dönüştürmelerini hem de sürdürülebilir girişimcilik faaliyetleriyle yerel ekonomiye katkı sağlamalarını hedeflediklerini belirtti.

AMASYA&#039;DA EVLERİNDE YEMEK VE UNLU MAMULLER ÜRETİP SOSYAL MEDYADA SATIŞ YAPAN KADINLARA YÖNELİK...

AMASYA'DA EVLERİNDE YEMEK VE UNLU MAMULLER ÜRETİP SOSYAL MEDYADA SATIŞ YAPAN KADINLARA YÖNELİK ÇİKOLATA EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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