Mutfakta farkındalık: mantı atölyesinde sağlık ve şiddet eğitimi

Mutfakta eğitim bir arada:

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle başlattığı eğitim seferberliğini farklı mekanlara taşıdı. Fatih Profesyonel Mutfak Atölyesi'nde gerçekleştirilen "Geleneksel Mantı Yapımı Workshop" etkinliğinde, kadınlar hem mutfak tezgâhında mantı açtı hem de uzmanlardan hayati bilgiler edindi. Etkinliğin amaçlarından biri, daha geniş kitlelere ulaşmak için ezber bozan eğitim alanları tercih etmekti.

sağlık ve HPV bilgilendirmesi:

Etkinlikte sağlık personeli Rana Kaftan, kadın sağlığı farkındalığına odaklandı. Koruyucu sağlık uygulamaları, erken teşhisin önemi ve özellikle HPV'den korunma yolları üzerinde duruldu. Katılımcılara tarama, aşı ve düzenli kontrollerin neden kritik olduğu örneklerle anlatıldı; pratik korunma önerileri mutfak çalışması sırasında paylaşıldı.

şiddetle mücadele ve destek mekanizmaları:

Sosyolog Serap Kartal ise "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Farkındalığı" başlıklı sunumunda şiddetin fiziksel, psikolojik, ekonomik ve dijital boyutlarını ele aldı. Kartal, kadınların hiçbir süreçte yalnız olmadığını vurgulayarak 6284 sayılı Kanun kapsamındaki koruyucu tedbirler, yasal haklar ve acil başvuru mekanizmaları hakkında bilgiler verdi.

Programın sonunda, Sosyal Hizmetler Dairesi ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen sosyal yardımlar, aile danışmanlık hizmetleri ve psikososyal destekler tanıtıldı. Katılımcılar hem el becerilerini geliştirme imkânı buldu hem de günlük hayatta uygulayabilecekleri sağlık ve hak bilgileriyle etkinliği tamamladı.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KADIN SAĞLIĞI VE ŞİDDETLE MÜCADELE EĞİTİMLERİNİ MUTFAK ATÖLYESİNE TAŞIDI. FATİH PROFESYONEL MUTFAK ATÖLYESİ’NDE KADINLAR, BİR YANDAN TEZGAH BAŞINDA MANTI AÇARKEN DİĞER YANDAN KORUYUCU SAĞLIK VE ŞİDDETE KARŞI YASAL HAKLARI KONUSUNDA EĞİTİM ALDI.