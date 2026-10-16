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Mutfakta öğreniyor, hayatla bağ kuruyor: Mersin'de engelsiz yaşam merkezinin atölyesi

Mersin'deki Engelsiz Yaşam Merkezi mutfak atölyesinde özel bireyler yemek ve tatlı yaparak el becerileri, sorumluluk ve sosyalleşmeyi güçlendiriyor.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 09:53

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Mutfakta öğreniyor, hayatla bağ kuruyor: Mersin'de engelsiz yaşam merkezinin atölyesi

Mutfakta öğreniyor, hayatla bağ kuruyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen mutfak atölyesi, özel bireylerin günlük yaşam becerilerini güçlendirmeyi ve sosyal ilişkilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Katılımcılar eğitmenler eşliğinde yemek ve tatlı yapmayı öğrenirken aynı zamanda el becerileri, dikkat ve sorumluluk duygusu kazanıyor.

Atölye programı ve uygulamalar:

Atölye haftanın 5 günü çalışıyor; her gün sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki grup eğitim alıyor. Sabah gruplarında genellikle ana yemekler hazırlanıyor, öğleden sonraki gruplarda ise tatlı ve pastane ürünleri üzerinde çalışılıyor. Merkezde yapılan uygulamada, sabah grubunun yaptığı öğleden sonra, öğleden sonra yapılanlar da ertesi gün yeniyor, böylece hazırlanan ürünler paylaşılma ve servis pratiği de sağlıyor.

Katılımcılar, malzemelerin hazırlanmasından pişirme ve sunuma kadar birçok aşamada görev alıyor. Bu süreçler sayesinde el becerileriyle birlikte dikkat, koordinasyon ve birlikte çalışma yetenekleri gelişiyor. Eğitmenler, gelişimi desteklemek için bazı elektrikli aletleri sınırlıyor ve pratik yaşam becerilerini öne çıkarıyor.

Eğitmen yaklaşımı ve katılımcı deneyimi:

Atölyede görev yapan usta öğretici Durdu Gürbüz, haftanın beş günü eğitim verdiklerini ve gün içinde iki ayrı grubun çalıştığını aktarıyor. Gürbüz, "Öğleden önceki gruplarımızda genelde ana yemek yapıyoruz. Öğleden sonraki grubumuzla da ertesi gün için tatlı, pasta çalışması yapıyoruz. Sabah grubunun yaptığı öğleden sonra, öğleden sonra yapılanlar da ertesi gün yeniyor. Burada çok keyifli zamanlar geçiriyoruz." ifadelerini kullanıyor.

Gürbüz, el becerilerinin gelişmesi için elektrl eşya kullanımını sınırladıklarını ve merkezde bulaşık makinesinin olmadığını belirterek, katılımcıların kendi işlerini yaparak ev yaşamına hazırlanmalarını hedeflediklerini vurguluyor: "Bulaşıkları kendileri yıkasın ki kendi evlerinde de bunu yapabilsinler."

Atölyenin son uygulamasında katılımcılar fındıklı kurabiye ve muzlu magnolia hazırladı. Hazırlanan lezzetler, atölye arkadaşlarıyla paylaşılmanın verdiği memnuniyetle sunuldu ve katılımcılar hem yaptıkları işi görmenin hem de paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Gürbüz, mesleğinde uzun yılları olduğunu ancak son beş yıldır Engelsiz Yaşam Merkezi'nde usta öğreticilik yaptığını belirterek, "Bu çocuklarla zaman geçirmek, onlara katkıda bulunmak çok farklı bir duygu. Bunu yaşamadan anlayamazsınız. Çocuklar da çok güzel zaman geçirdiği için iyi dönüşler alıyoruz." diyor. Merkezde yürütülen atölyeler, özel bireylerin sosyal hayata daha aktif katılımını desteklemeye devam ediyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ&#039;NDE ÖZEL BİREYLER, MUTFAK ATÖLYESİNDE YEMEK VE...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ'NDE ÖZEL BİREYLER, MUTFAK ATÖLYESİNDE YEMEK VE TATLI YAPMAYI ÖĞRENEREK HEM EL BECERİLERİNİ GELİŞTİRİYOR HEM DE SOSYALLEŞİYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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