Mutfaktan istihdama köprü: Kilis'ten gelen kadınlar şeflerle mesleki eğitim aldı

Türk Kızılay'ın 'İyilikle Pişen Hayatlar' atölyelerinin 11'incisi İstanbul'da gerçekleştirildi. Programa Kilis'ten gelen 20 kadın katıldı; uygulamalı aşçılık eğitiminde görev alan şefler arasında Somer Sivrioğlu, Hasan Biltekin, Milhan Erdem, Metin Yavuz ve Zübeyde Yaşlak yer aldı. Eğitimler, katılımcıların hem mesleki becerilerini güçlendirmeyi hem de deprem sonrası psikososyal destek sağlamayı amaçladı.

Programın amacı ve içerik:

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, programın 6 Şubat depremlerinden etkilenen kadınların mesleki gelişimlerini desteklemek ve istihdama katılımlarını kolaylaştırmak için başlatıldığını vurguladı. Yılmaz, kadınların evlerinden getirdikleri mutfak deneyiminin değerli olduğunu belirterek bu deneyimi 'endüstriyel mutfaktan gıda güvenliğine kadar' gereken bilgilerle desteklemenin hedeflendiğini söyledi. Atölyelerde paylaşılan bilgilerin kalıcı olması için şeflerin katkısıyla bir eğitim kitabı hazırlandığı ve bunun katılımcıların sonraki süreçte yararlanacağı bir kaynak olarak planlandığı aktarıldı.

Şeflerin rolü ve katılımcı deneyimi:

Şef Somer Sivrioğlu, kadınların ‘‘kendi mutfağının şefi’’ olduğunu ifade ederek amaçlarının evdeki aşçıdan profesyonel mutfak ortamına geçişte destek olmak olduğunu belirtti. Sivrioğlu, deneyim paylaşımıyla katılımcıların mutfaktaki becerilerini geliştirip ekonomik kazanca dönüştürebilmelerine katkı sağlamak istediklerini anlattı ve Kızılay ile başlayan sürecin Gaziantep'te deprem sonrası başladığını hatırlattı. Atölye sonunda katılımcılar, eğitimi tamamlayarak şeflerin elinden sertifikalarını aldı; programın sürdürülebilir bir destek mekanizması oluşturma amacına hizmet ettiği belirtildi.

TÜRK KIZILAY'IN 'İYİLİKLE PİŞEN HAYATLAR' ATÖLYELERİNİN 11'İNCİSİ İSTANBUL'DA DÜZENLENDİ. PROGRAMDA KİLİS'TEN GELEN 20 KADIN, ŞEF SOMER SİVRİOĞLU VE FARKLI ŞEFLERİN REHBERLİĞİNDE AŞÇILIK EĞİTİMİ ALDI.