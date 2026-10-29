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MHP Manisa'da geçmişle bugün aynı sofrada buluştu

MHP Manisa teşkilatı, MÇP döneminden bugüne görev yapmış eski ve yeni yöneticileri buluşturarak vefa, birlik ve siyasi bağlılık mesajı verdi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 14:42

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

MHP Manisa'da geçmişle bugün aynı sofrada buluştu

MHP Manisa'dan geçmişle bugünü buluşturan vefa gecesi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manisa teşkilatı, Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) döneminden itibaren görev yapmış isimleri aynı sofrada buluşturarak bir ilke imza attı. Düzenlenen akşam yemeği, teşkilat içi dayanışmayı güçlendirme ve ortak değerlere sahip çıkma amacıyla gerçekleştirildi.

katılımcılar ve anılar:

Programa MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Ali Uçak, MHP Manisa İl Başkanı Nurullah Savaş, Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Ümit Yaşar İşkür ve MHP Manisa İl KAÇEP Başkanı Tuğba Yılmaz katıldı. Etkinlikte geçmiş dönemlerde teşkilatta görev almış eski il ve ilçe başkanları ile yöneticiler bir araya gelerek görev dönemlerine ilişkin hatıralarını paylaştı ve emeklerin önemine vurgu yapıldı.

merhum başkanlar vefa ile anıldı:

Programda hayatını kaybeden eski MHP Manisa il başkanları Cemil Çöllü, Ramiz İnce, Sabri Dönmez, Ziya Elmalı, Mustafa Arapoğlu, Hüseyin Tanrısevsin, Uğur Üncü, Şükrü Efendioğlu, Ahmet Hamdi Söylemez, Murat Öner ve Mehmet Tanay dualarla yad edildi. Merhum başkanların çocukları ve yakınlarının da yer aldığı vefa yemeğinde duygusal anlar yaşandı ve geçmişe saygı ön plana çıktı.

genel başkana mektuplar ve süreç değerlendirmesi:

Buluşmada, partide görev yapmış isimler tarafından Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye ulaştırılmak üzere mektuplar kaleme alındı. Katılımcılar mektuplarda Bahçeli'nin siyasi çizgisine bağlılıklarını ifade ederken, teşkilat içi dayanışmanın önemine dikkat çekti. Ayrıca etkinlikte Terörsüz Türkiye sürecinin ülkenin huzuru ve birliği açısından taşıdığı öneme vurgu yapılarak bu sürece tam destek verildiği kaydedildi.

Etkinlik, parti içindeki kuşaklar arası bağların güçlendirilmesi, geçmişin hatırlanması ve ortak hedeflere yönelik birlik mesajının iletilmesi bakımından anlamlı bulundu. Katılımcılar, bu tür buluşmaların düzenli olarak sürdürülmesinin önemini vurguladı.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) MANİSA TEŞKİLATI BİR İLKE İMZA ATARAK, MİLLİYETÇİ ÇALIŞMA PARTİSİ...

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) MANİSA TEŞKİLATI BİR İLKE İMZA ATARAK, MİLLİYETÇİ ÇALIŞMA PARTİSİ (MÇP) DÖNEMİNDEN BUGÜNE KADAR GÖREV YAPMIŞ İSİMLERİ DÜZENLENEN AKŞAM YEMEĞİNDE AYNI SOFRADA BULUŞTURDU

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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