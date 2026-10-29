Nadir hastalıklarda entegre tanı ve tedavi merkezi hedefi

Mersin Üniversitesi nadir hastalık hizmetlerini merkezileştiriyor

Mersin Üniversitesi Hastanesi, nadir ve kompleks hastalıkların tanı ve tedavisinde kapasiteyi artırmak amacıyla Nadir Hastalıklar Merkezi kurma hazırlığı yapıyor. Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, üniversite hastanesinin akademik birikimi, multidisipliner yaklaşımı ve geliştirilmiş teknolojik altyapısıyla Mersin ve çevre illerden gelen hastalara kapsamlı hizmet sunduğunu vurguladı.

Branşlar arası iş birliği ile bütüncül yaklaşım:

Hastanede nadir genetik hastalıklar, metabolik bozukluklar, nörolojik ve nöromüsküler hastalıklar, doğumsal anomaliler, nadir kalp hastalıkları, hematolojik ve immünolojik hastalıklar ile nadir tümörlerin değerlendirilmesinde farklı branşlar birlikte çalışıyor. Çocuk sağlığı, tıbbi genetik, nöroloji, kardiyoloji, hematoloji, onkoloji, endokrinoloji, radyoloji ve nükleer tıp gibi birimlerin ortak planladığı tanı ve tedavi süreçleriyle hastaya özel yaklaşımlar geliştiriliyor.

Rektör Yaşar, doğru ve erken tanının tedavi başarısında belirleyici olduğunu belirterek, üniversite hastanelerinin kompleks vakalarda birden fazla uzmanlığın koordinasyonunu üstlendiğini ifade etti.

Teknoloji ve deneyimle geliştirilen tedavi imkanları:

Hastanenin ileri görüntüleme sistemleri, laboratuvar olanakları, nükleer tıp uygulamaları ve özellikli cerrahi teknolojilerinin tanı ve tedavi süreçlerine katkı sağladığı kaydedildi. Daha önce gerçekleştirilen multidisipliner cerrahi müdahalelerden biri olarak, yenidoğan döneminde ağız tabanı ve dili etkileyen büyük bir kitlenin bir arada çalışılan cerrahi ekiplerle tedavi edilmesi örnek gösterildi.

Bu birikimin merkezleşmesiyle, tanı süreçlerinin hızlanması, tedavi planlarının standartlaşması ve ileri düzey takip olanaklarının sunulması hedefleniyor.

Planlanan merkez bünyesinde hastaların ilgili branşlara yönlendirilmesi, uzun dönem takiplerinin yapılması, ailelere genetik danışmanlık hizmeti sunulması, bilimsel araştırmaların desteklenmesi ve ulusal-uluslararası akademik iş birliklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu düzenlemelerin hastaların farklı kurumlar arasında yaşadığı uzun ve yorucu süreçleri azaltacağı vurgulandı.

Yaşar, üniversitenin akademik gücünü ve sağlık personelinin klinik deneyimini modern tıp olanaklarıyla bir araya getirerek nadir hastalıklar alanındaki hizmet kapasitesini güçlendirmeyi amaçladıklarını söyleyerek, planlanan merkezin sadece Mersin için değil çevre illerdeki hastalar için de önemli katkı sağlayacağını belirtti.

REKTÖR PROF. DR. EROL YAŞAR, HASTANENİN SAHİP OLDUĞU AKADEMİK BİRİKİM, İLERİ TEKNOLOJİ VE MULTİDİSİPLİNER TEDAVİ YAKLAŞIMIYLA MERSİN VE ÇEVRE İLLERDEN GELEN HASTALARA ÖNEMLİ SAĞLIK HİZMETLERİ SUNDUĞUNU BELİRTTİ.