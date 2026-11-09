Namağlup mirasıyla yollar ayrıldı: Gemlik Sümerbey'de yeni yön arayışı

Kulüp ile teknik ekip karşılıklı anlaşma ile yollarını ayırdı:

Gemlik Sümerbey FSK, sezon başından beri Futbol A Takımı'nın başında bulunan İsmail Güldüren ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Kulübün duyurusunda, ayrılığın temel gerekçesi olarak yönetim ile teknik ekibin orta ve uzun vadeli hedefler ile gelecek planlamasında ortaya çıkan görüş farklılıkları gösterildi.

kulübün açıklamasında neler yer aldı:

Yönetim Kurulu imzalı bildiride, Güldüren’in görevi süresince takımı namağlup unvanıyla götürerek başarılı bir performans sergilediği vurgulandı. Açıklamada ayrıca; kendisinin kulübe kattığı değerler, profesyonel duruşu ve özverili çalışmaları için teşekkür edilerek, kariyerinin devamında başarı dilendi.

takımın durumu ve sonraki adımlar:

Ayrılık, saha sonuçlarından bağımsız olarak kulübün uzun vadeli vizyonuna yönelik bir karar olarak sunuldu. Yönetim ile teknik ekip arasındaki bu uyumsuzluğun, ilerleyen dönemde yapılacak planlamalar ve olası yeni teknik direktör tercihleri üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Kulüp tarafından yapılan resmi bilgilendirme, taraftarlara ve spor kamuoyuna saygıyla sunuldu.

GEMLİK SÜMERBEY BAŞKANI ERTEN KAYAN VE TEKNİK DİREKTÖR İSMAİL GÜLDÜREN